Üsküdar'daki Yangında İki Kişi Dumandan Etkilendi, Bir Kedi Kurtarılamadı

Üsküdar'da çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi. Kurtarma çalışmalarında bir kedi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 08:02
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 09:10
Üsküdar'daki Yangında İki Kişi Dumandan Etkilendi, Bir Kedi Kurtarılamadı

İstanbul Üsküdar’da Korkutan Yangın

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, Çavuşdere Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana gelen yangında, 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın, henüz belirlenemeyen bir neden sonucu zemin katta başladı.

Acil Müdahale ve Tahliye

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumanların apartmanın tamamını sarması sonucu, içerde mahsur kalan vatandaşlar hızlı bir şekilde tahliye edildi.

Ambulansla Hastaneye Kaldırıldılar

Zemin katta bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yaklaşık bir saat boyunca müdahale etti.

Bir Kedi Hayatını Kaybetti

Yangın sonrası yapılan kontrollerde, bölgede yarı baygın halde bulunan bir kedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren kalp masajına rağmen kurtarılamadı. Duygusal anlara neden olan bu durum, ekipler ve çevredekiler için üzüntü kaynağı oldu.

Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili incelemeler sürüyor.

İstanbul Üsküdar’da, Çavuşdere Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartman dairesinde çıkan yangında...

İstanbul Üsküdar’da, Çavuşdere Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartman dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

İstanbul Üsküdar’da, Çavuşdere Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartman dairesinde çıkan yangında...

İstanbul Üsküdar’da, Çavuşdere Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartman dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

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