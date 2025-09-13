Üsküdar'dan Gazze'ye Gönül Köprüsü: Sanatçılardan Yoğun Destek

İstanbul'da bazı sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen "Üsküdar'dan Gazze'ye Gönül Köprüsü" kampanyasına sanat dünyasından çok sayıda isim destek verdi. Üsküdar'daki Gastronomi Sokağı ile ilçe genelinde bulunan 100'den fazla esnaf, dün elde ettikleri geliri Gazze'ye bağışlayacak.

Etkinlik ve ziyaretler

Sanatçılar, Üsküdar esnafını ziyaret ederek kampanyaya destek verdi. Yapımcı, yönetmen ve Uluslararası Sinema Derneği Başkanı Nazif Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Gazze'ye karşı çarelerin tükenildiği sanılsa da dünyanın her tarafından zalimin zulmüne karşı bir ümmet fikrinin dirildiğini" söyledi.

Nazif Tunç ayrıca, "Burada esnaf, halk kendi imkanlarıyla Gazze'deki çığlıklara derman olmaya çalışıyor. Aylardan bu yana yerde olan yüzümüzü yavaş yavaş kaldırmakla ilgili bir umut veriyor. İnsanlık tarihi boyunca bu zulümler hep gerçekleşti, belki de gerçekleşmeye devam edecek. Biz bu imtihanı nasıl vereceğiz, ona bakalım. İnşallah Gazze'de beklenen şafak çok yakın zamanda gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Sanatçıların mesajları

Dursun Ali Erzincanlı: "Üsküdar'dan Gazze'ye Gönül Köprüsü kampanyasına insanların oldukça yoğun ilgi gösterdiğini" belirterek, "Biz de bu niyetle buraya gelen insanlarla aynı atmosferi teneffüs etmek için sanatçı arkadaşlarımızla bir araya geldik. İnanıyorum ki Rabbü'l Alemin Gazze'deki soykırımı daha uzun sürdürmeyecektir." dedi.

Dursun Ali Erzincanlı Sumud Filosu'na katılanlarla gurur duyduğunu söyleyip, "Keşke ben de orada olsaydım. Her şeyde bir hayır vardır. Biz her daim Gazze halkıyla birlikteyiz. Biz diyoruz ki, 'Allah'ım Gazze halkına yapacağın yardıma bizi ve evlatlarımızı hizmetkar eyle. Gazze halkına, kullarına zulmeden zalimlerden de intikam alacaksan bizi ve evlatlarımızı intikamına memur eyle.'" şeklinde konuştu.

Mürşid Ağa Bağ fiili olarak Gazze adına harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ben artık birey olarak 'Ne yapabilirim?' diye düşünmeye başladım. Dünyanın üzerinde hala Amerikan hikayelerinde olduğu gibi iyi polis, kötü polis hikayesi devam ediyor. Kamuoyunu birtakım haberlerle meşgul ediyorlar. Avrupa'da insanlar Gazze konusunda toplanıyorlar, hareket ediyorlar. Bizler de Müslümanlar olarak Allah'ın emirlerini yerine getirmek zorundayız. Yoksa bir sonraki hamle, bizim üzerimize gelecek. Bizim çoktan yola çıkmamız gerekiyordu. Allah'ın emriyle bize verilen canın karşılığını verelim." değerlendirmesinde bulundu.

Onur Yenidünya Filistin meselesini "insanlık üzerine vurulan kanlı bir mühür" olarak nitelendirip, "Filistin, annelerin doğan çocuklarını ölümsüzlüğe hazırladığı kutsal belde. Kalben, ruhen sizin yanındayız. Siz her biriniz orada bir defa ölüyorsunuz. Biz burada her birinizle biner defa ölüyoruz. İnşallah hep beraber refaha çıkacağız." dedi.

Mustafa Şimşek Gazze'deki durumu "soykırımın sözün bittiği bir yer" olarak tanımlayarak, "Toplum, birey olarak bir şeyler yapmalıyız. Ülkeler bir araya gelerek bir şey yapmalı. Şu anda biz de (bu kampanyaya destekle) bir şey yapıyoruz. Umarım bir yaraya merhem oluruz fakat bu yetmiyor." ifadelerini kullandı.

Recep Demirkaynak ise uzun zaman sonra sanatçı arkadaşlarıyla Üsküdar'da bir araya geldiklerini belirterek, "Dualarımız Filistin'e, inşallah yardımlarımız oraya ulaşır. İnşallah biz de Filistin'e ulaşırız, biz de oraya gireriz. O günü iple çekiyorum. Oradaki kardeşlerimize söylenecek çok fazla bir şey yok. O kadar güzel Müslümanca, mertçe bir tavır gösteriyorlar ki, o kadar güzel duruşları var ki biz ne söylesek boş. Gönlümüz Filistin'de, Gazze'de. İnşallah dualarımızla yanlarındayız. Fiilen de orada olmayı Allah bize nasip etsin." diye konuştu.

Ceydanur Sarraç, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde öğrenci genç bir ressam olarak kampanya kapsamında Gazze adına yaptığı resimleri Üsküdar'da sergilediğini belirtti: "Herkes burada bir şeyler yapıyor. Ben de bir sanatçı olarak buraya katılmak istedim. Yaptığım eserler satıldı ve eserlerimde tamamıyla özgürlüğü yansıtmak istedim. Kubbetü's-Sahra eserini yaptım." Sarraç, "Filistin özgür oluncaya dek emek vereceğiz ve bunun için sanatçılar olarak sanatımızı icra edeceğiz." sözleriyle kararlılığını dile getirdi.

Kampanyaya destek veren diğer isimler arasında Ali Nuri Türkoğlu, Celal Al, Ahmet Yenilmez ve Hasan Aycın da yer aldı.

Hayır Çarşısı devam ediyor

Üsküdar'dan Gazze'ye Gönül Köprüsü kampanyası kapsamında, Valide-i Cedid Camisi'nin avlusunda Gazze yararına kurulan Hayır Çarşısı bugün ve yarın ziyaretçilere açık olacak.

