Üsküdar Esnafı 12 Eylül'de Gelirini Gazze'ye Bağışlayacak

Üsküdar esnafı, 12 Eylül Cuma günü elde ettikleri kazancı Gazze'ye bağışlayacak. İHH İnsani Yardım Vakfı, Sadakataşı Derneği, Deniz Feneri Derneği ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı işbirliğiyle yürütülen kampanya ile Gazze'deki insani krize dikkat çekilmesi hedefleniyor.

Etkinlik programı

Kampanya kapsamında 12 Eylül Cuma günü Üsküdar'daki Gastronomi Sokağı'nda esnafın bir günlük kazancı bağışlanacak. Sokağın Filistin bayraklarıyla donatılması ve "Gazze" temalı bir serginin açılması planlanıyor. Etkinlikle, esnafın dayanışma ruhuyla başlattığı girişimin Türkiye geneline yayılması amaçlanıyor.

13-14 Eylül tarihlerinde Valide-i Cedid Camisi avlusunda kurulacak Hayır Çarşısı ile ziyaretçilere bağış yapma imkanı sağlanacak ve farkındalık oluşturulacak. Ayrıca 13 Eylül Cumartesi saat 18.00'de Hüdayi Külliyesi Konferans Salonu'nda Kılıç Sanat topluluğu, "Bu Benim Meselem Değil/Parola Boykot" adlı tiyatro oyununu sahneleyecek. Oyun, boykot konusunu mizah, duygu ve keşif unsurlarıyla ele alacak.

Koordinatörün açıklamaları

Etkinliğin koordinatörü Ömer Faruk Serdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada bu farkındalık çalışmasının esnafın çağrısıyla hayata geçirildiğini belirtti. Serdar, Üsküdar'daki esnafın Gazze'de yaşananlara karşı duyarlı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Esnaf arkadaşlarımız bize başvurarak böyle bir çalışmayı yapıp yapamayacağımızı sordu. Biz de bismillah, diyerek bu programa başladık. Üsküdar'daki 50'nin üzerindeki esnafımız bu farkındalık çalışmasına dahil oldu. Allah kısmet ederse pazartesiden itibaren Üsküdar'ın merkezi olan Gastronomi Sokağı'nı Türk bayraklarıyla, Filistin bayraklarıyla bayraklandıracağız. Burada yapmaya çalıştığımız şey aslında yardım toplamaktan ziyade bir farkındalık çalışması. Üsküdar'daki 27 STK'miz bu işin içerisine dahil oldu. Allah kısmet ederse cuma günü orada festival havasında bir farkındalık çalışması yapacağız. Hemen akabinde cumartesi ve pazar günü de kuracağımız Hayır Çarşı'nda bütün STK'lerimiz yapmış oldukları ürünleri satıp bu farkındalık çalışmasıyla esnafa eşlik edecek."

Serdar, etkinliğin Gazze'deki mazlumlara umut olacağına ve kampanyanın farklı ilçelerdeki esnafa örnek teşkil edeceğine dikkat çekti.

Genişleme hedefi

Kampanyanın Üsküdar'dan sonra Çekmeköy, Ataşehir ve Ümraniye'de de düzenlenmesi planlanıyor. Serdar, bu çalışmanın "Üsküdar'dan bütün Türkiye'ye yayılacak umut" anlayışıyla yola çıktığını, diğer ilçelerdeki STK'lerin benzer etkinliklerin kendi ilçelerinde yapılmasını talep ettiğini ifade etti.

