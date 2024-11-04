Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda Arıza Nedeniyle Yoğunluk Oluştu

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda Sorun

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza, özellikle haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde bazı istasyonlarda yoğunluğa neden oldu. Yolcular, seferlerin gecikmesi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yolcuların Tepkisi

Altunizade istasyonunda yapılan anonsla, “Sayın yolcularımız, teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır, anlayışınız için teşekkür ederiz.” ifadesi kullanıldı. Bu durum, yolcular arasında endişe ve rahatsızlık oluşturdu.

Bilgilendirme Ekranları ve Metrobüs Durağı

Bilgilendirme ekranlarında, metro araçlarının geliş süresinin 20 dakika olarak gösterildiği belirtilirken, Altunizade'deki metrobüs durağında da benzer bir yoğunluk gözlemlendi. Metro hattındaki arıza, yolcular için ciddi bir sıkıntıya yol açtı.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda yaşanan arıza nedeniyle bazı istasyonlarda yoğunluk yaşandı.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda yaşanan arıza nedeniyle bazı istasyonlarda yoğunluk yaşandı.