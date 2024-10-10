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Üsküdar Üniversitesi'nden Kadına ve Çocuğa Şiddete Karşı Etkin Protesto

Üsküdar Üniversitesi öğrencileri, kadına ve çocuğa yönelik şiddeti protesto ederek toplumsal barış için çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 13:57
Üsküdar Üniversitesi'nden Kadına ve Çocuğa Şiddete Karşı Etkin Protesto

Üsküdar Üniversitesi Öğrencileri Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddete Karşı Ses Yükseltti

Üsküdar Üniversitesi, Altunizade Mahallesi'ndeki Güney Yerleşkesi'nde bir araya gelen öğrenciler, kadına ve çocuğa yönelik şiddeti protesto etti. Siyah giyinen öğrenciler, hayatını kaybeden iki kadının fotoğraflarını yakalarına takarak duruma dikkat çekti.

Protesto Detayları

Öğrenciler, ellerinde sırasıyla "Hassas içerik, nedenini gör, çünkü hep sustuk" ve "Kadının direnişi kadına mirastır" yazılı pankartlarla yürüyüşe geçti. Ayrıca sıklıkla şu sloganları attılar: "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz", "Susma sustukça sıra sana gelecek" ve "Susma haykır, yaşamak haktır".

Emine Tuğba Baş'ın Açıklamaları

Protesto sırasında basın açıklamasını yapan Emine Tuğba Baş, kadınlar ve çocuklar için güvenli bir yaşam talep ederek, "Kadınlar ve toplum, güvenli ve huzurlu bir yaşam istiyor. Bu taleplerin dikkate alınması, toplumsal barış açısından zorunludur" dedi.

Şiddete Karşı Talepler

Baş, 6284 sayılı Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Yasası'nın etkin bir şekilde uygulanmasını, 7/24 hizmet veren ücretsiz 'ALO Şiddet Hattı'nın açılmasını ve şiddetle ilgili cezai yaptırımların artırılmasını istedi. "Katledilmediğimiz bir yaşam için mücadeleye devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Rektörlerin Mesajları

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör, insan hakkının korunması gerektiğini vurgularken, Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Türkiye'de kadına karşı zulmün sıradanlaştığını söyleyerek, güçlülerin zayıflara karşı duyduğu baskıyı eleştirdi. Tarhan, "Rehabilitasyon merkezlerinin kurulması ve madde bağımlılığı politikalarının gözden geçirilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Üsküdar Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bu protesto, şiddetin önlenmesi ve toplumsal eşitlik için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Üsküdar Üniversitesi öğrencileri, kadına ve çocuğa yönelik şiddeti protesto etti. Üniversitenin...

Üsküdar Üniversitesi öğrencileri, kadına ve çocuğa yönelik şiddeti protesto etti. Üniversitenin Üsküdar Altunizade Mahallesi'ndeki Güney Yerleşkesi'nde toplanan öğrenciler, siyah kıyafetler giyip yakalarına İstanbul'da öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in fotoğraflarını taktı.

Üsküdar Üniversitesi öğrencileri, kadına ve çocuğa yönelik şiddeti protesto etti. Üniversitenin...

Üsküdar Üniversitesi öğrencileri, kadına ve çocuğa yönelik şiddeti protesto etti. Üniversitenin Üsküdar Altunizade Mahallesi'ndeki Güney Yerleşkesi'nde toplanan öğrenciler, siyah kıyafetler giyip yakalarına İstanbul'da öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in fotoğraflarını taktı.

Üsküdar Üniversitesi öğrencileri, kadına ve çocuğa yönelik şiddeti protesto etti. Üniversitenin...

Üsküdar Üniversitesi öğrencileri, kadına ve çocuğa yönelik şiddeti protesto etti. Üniversitenin Üsküdar Altunizade Mahallesi'ndeki Güney Yerleşkesi'nde toplanan öğrenciler, siyah kıyafetler giyip yakalarına İstanbul'da öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in fotoğraflarını taktı.

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