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Üsküdar Vaniköy'deki İzinsiz İnşaatta Gelişmeler

İzinsiz inşaatta bakanlık ve İBB ekipleri tarafından incelemeler yapıldı; çalışmalara devam edildiği tespit edildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 14:40
Üsküdar Vaniköy'deki İzinsiz İnşaatta Gelişmeler

İzinsiz İnşaatta İncelemeler Tamamlandı

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Vaniköy'de, izinsiz inşa edilen yapıdaki incelemeler sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından mühürlendiği ifade edilen inşaatta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin bulunduğu sırada işçilerin çalışmalara devam ettiği belirlendi.

Güvenlik Engel Oluşturdu

Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşaat alanına girmek isteyen bakanlık ekipleri, özel mülk gerekçesiyle demir kapıyla kapatılan alanda güvenlik güçleri tarafından engellendi. Yoldaki görevli, gelen ekipleri görmediğini belirtti. Basın mensuplarının bakanlık ekiplerinin varlığı hakkında bilgi vermesi sonrasında, ilgili görevliler bu ekiplerin inşaat alanına alınmasına izin verdi.

İnşaat Devam Ediyor

Bakanlık ekipleri, burada gerçekleştirdikleri denetimlerde, basit onarım izni bulunan alanda izinsiz ilavelerin yapıldığını tespit etti. Öte yandan, İBB'nin 16 Ağustos'ta mühürlediği belirtilen inşaatta, bakanlık ekiplerinin gelmesinden önce işçilerin çalışmaya devam ettiği öğrenildi. Polis müdahalesi sonrasında, çalışan işçiler alandan çıkarıldı ve onlara mühürleme hakkında önceden herhangi bir bilgi verilmediği ifade edildi.

Rapor Hazırlanacak

Olayla ilgili olarak bakanlıkta bir rapor düzenleneceği bildirildi. İncelemelerin ardından ekipler inşaat alanından ayrıldı.

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