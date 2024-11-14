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Üsküp Su Kemeri, Eski İhtişamına Dönmek İçin Gün Sayıyor

Kuzey Makedonya'nın tarihi Üsküp Su Kemeri, 2028 yılında tamamlanması planlanan restorasyon çalışmalarıyla yeniden canlanmayı bekliyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:05
Üsküp Su Kemeri, Eski İhtişamına Dönmek İçin Gün Sayıyor

Kuzey Makedonya'nın Tarihi Üsküp Su Kemeri

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yer alan tarihi Üsküp Su Kemeri, unutulmaya yüz tutmuş bir halde eski ihtişamına kavuşmayı bekliyor. Gerçi son dönemde restorasyon çalışmaları ve tarihi bir anıt olarak ön plana çıkarılması için yoğun çabalar sürdürülse de, mevcut çalışmalar, kemerin görkemini yeniden kazandırmak için yeterli olmaktan uzak.

Yapının Tarihi

Balkanların nadir su kemerlerinden biri olan Üsküp Su Kemeri'nin inşa tarihi konusunda farklı görüşler mevcut. Bazı kaynaklar, bu yapının Roma İmparatorluğu döneminde inşa edildiğini ve yakındaki Scupi kentine su taşıdığını öne sürerken, diğerleri Bizans İmparatoru Birinci Justinianus'un döneminde yapıldığını iddia ediyor. Ayrıca, bazı kaynaklar ise yapının Osmanlı dönemi eserlerinden olduğunu ve inşasındaki teknik ile Üsküp'teki Kurşunlu Han'a benzerlik taşıdığını ifade ediyor.

Kemer, Mustafa Paşa Camisi ve Eski Üsküp Çarşısı'na su taşıdığı için Mustafa Paşa Su Kemeri olarak da bilinmektedir. Taş ve tuğladan yapılan kemerin günümüze ulaşan kısmı, 53 sütun, 54 temel ve 42 küçük kemerden oluşuyor.

Restorasyon Çalışmaları ve Gelecek

Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda kültürel mirasın korunmasından sorumlu Devlet Danışmanı Afet Jashari, kemerin restorasyon süreci hakkında bilgi verdi. Jashari, kemerdeki ilk restorasyon çalışmalarının 1963'teki yıkıcı deprem sonrasında başladığını ve her yıl sağlanan bütçelerle kemerin sütunlarının korunması için çalışmalar yapılageldiğini belirtti.

Üsküp, 2028 yılı için Avrupa Kültür Başkenti ilan edildi. Jashari, o tarihe kadar gerekli restorasyonların tamamlanarak Üsküp Su Kemeri'nin şehrin turistik cazibesinin önemli bir parçası haline geleceğini ifade etti. Ayrıca, Kuzey Makedonya hükümetinin 2021 yılında su kemerini kültürel anıt olarak ilan etmesinin önemine dikkat çekerek devletin ilgili kurumları aracılığıyla anıtın korunmasına bütçe ayırabileceğini söyledi.

Üsküp Su Kemeri'nin yaklaşık 387 metre uzunluğunda günümüze ulaşan kısmının arkeologlar tarafından araştırılması hedefleniyor. Jashari, kemerin gelecekte UNESCO'ya önerileceğini ifade ederek, bunun restorasyon sürecinin uluslararası alanda tanınmasını sağlayacağını belirtti. Restorasyonun, su kemerini kültürel, eğitimsel ve bilimsel etkinlikler için ilgi çekici hale getireceğini ve turistler için cazibe merkezi olacağını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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