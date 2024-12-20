Üsküp’te 'Balkanlarda Türk Dili ve Kültürü' Sempozyumu Düzenlendi

Üsküp’te 'Balkanlarda Türk Dili ve Kültürü' Sempozyumu Gerçekleşti

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp’te, 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı kutlamaları çerçevesinde, 'Balkanlarda Türk Dili ve Kültürü' sempozyumu gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından düzenlenen sempozyuma, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Türk siyasi partilerinin temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Büyükelçi Ulusoy'dan Vurgu

Sempozyumun açılışında konuşan Büyükelçi Ulusoy, Balkanlarda Türk dili ve kültürünün korunması ve yaşatılması konusundaki bilgi ve tecrübe aktarımının önemine dikkat çekti. Ulusoy, "Benliğimizi, geleneğimizi, kültürümüzü ancak dilimizi hakkıyla öğrenip öğrettiğimiz zaman muhafaza edebiliriz." şeklinde konuştu. Ayrıca, Türkoloji bölümlerinin Türk dilinin tanınmasına katkı sağladığını belirterek, dil ve kültürün yaşaması için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Kültürel Bağlantılar

TİKA Başkan Yardımcısı Çevik, Türklerin Balkanlarla ilişkilerinin tarihine değinerek, bu bağların oluşumunu ve devam eden etkilerini dile getirdi. "Kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel unsurlar, Balkanlar ile Türkiye arasındaki yakınlığın derinliği ve Türkçenin etkisini gözler önüne sermektedir." dedi.

MATÜSİTEB Başkanı'ndan Mesaj

MATÜSİTEB Başkanı Tahsin İbrahim, Balkanlarda Türkçenin korunması ve günlük yaşama entegre edilmesinin büyük bir özveri ve kararlılık gerektirdiğini ifade etti.

Sempozyum, iki oturumda gerçekleştirildi; ilk oturumun moderatörlüğünü eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen, ikinci oturumun moderatörlüğünü ise Priştine Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ergin Jable üstlendi. Oturumlarda, Türk dili ve kültürünün Balkanlar’daki tarihi, gelişimi ve önemi tartışıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp’te 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı kutlamaları kapsamında, "Balkanlarda Türk Dili ve Kültürü" sempozyumu düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından düzenlenen sempozyuma, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, ülkedeki Türk siyasi partilerinin temsilcileri, kurum ve kuruluşları ile çok sayıda davetli katıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp’te 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı kutlamaları kapsamında, "Balkanlarda Türk Dili ve Kültürü" sempozyumu düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından düzenlenen sempozyuma, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, ülkedeki Türk siyasi partilerinin temsilcileri, kurum ve kuruluşları ile çok sayıda davetli katıldı.