Üsküp'te 'İki Kültür-Tek Ritim' Atölyesi: YEE ile Türk Enstrümanları Eğitimi

Yunus Emre Enstitüsü desteğiyle Üsküp'te başlayan 'İki Kültür-Tek Ritim' atölyesinde Türk enstrümanları öğretiliyor; 23 Aralık'ta konser planlandı.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 12:02
Üsküp'te, Türk enstrümanlarının kullanımını öğretmeyi amaçlayan 'İki Kültür-Tek Ritim' müzik atölyesinin açılışı, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Üsküp çatısı altında gerçekleştirildi.

Atölye, Devlet Müzik ve Bale Eğitim Merkezi "İliya Nikolovski-Luy" Geleneksel Müzik ve Dans Bölümü tarafından icra edilecek ve eğitimler yedi hafta sürecek.

YEE Üsküp Müdürü Yunus Dilber programdaki konuşmasında: "Başakşehir Belediyesi bize Türk enstrümanları hediye etmişti. Öğretmenlerimizle bu enstrümanları buluşturmak istediler. İnşallah yedi hafta boyunca teorik ve pratik dersler burada yapılacak." dedi.

Gordana Taseva İlievska YEE'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederek atölyeye katılacak öğrencilere başarılar diledi. Taseva, öğrencilerin öğrenecekleri enstrüman ve müziği icra etmek üzere YEE Üsküp'ün desteğiyle kentteki Filarmoni Salonu'nda 23 Aralık tarihinde konser düzenleyeceklerini bildirdi. "Bugün atölyemize teorik bir dersle yani Türkiye'den bize ulaşan enstrümanlarla halk müziğine girişle başlayacağız." diye konuştu.

Halk enstrümanları öğretmeni Oliver Nastovski ise öğrencilik yıllarında utla tanıştığını belirterek o dönem öğretmenlerinin bu tanışmayı sağlamak için bütçe ayırdığını anlattı. Nastovski, enstrüman eğitimine odaklandığını ve her enstrümanın öncelikle pratik gerektirdiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Öğrencilerime her zaman şunu söylerim; bir enstrümanda pratik yapmadan başarı elde edemeyiz. Yüzde bir yetenekli olabilirsiniz, gerisi tamamen pratiktir."

Atölye, teorik ve pratik oturumlarla Türk enstrümanlarının yerel müzik eğitimine entegrasyonunu amaçlıyor ve katılımcılara uygulamalı eğitim imkânı sunuyor.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türk enstrümanlarının kullanımının öğretileceği "İki Kültür-Tek Ritim" müzik atölyesi hayata geçirildi. Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi desteğiyle Devlet Müzik ve Bale Eğitim Merkezi "İliya Nikolovski-Luy" Geleneksel Müzik ve Dans Bölümü tarafından icra edilecek "İki Kültür-Tek Ritim" atölyesinin açılışı, YEE Üsküp'te yapıldı.

