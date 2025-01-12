Üsküp'te Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kar yağışı etkisini artırarak sürüyor. Dün akşamdan bu yana devam eden yoğun kar, kenti tamamen beyaz bir örtüyle kapladı.

Kentin en işlek noktalarından biri olan Makedonya Meydanı, karın keyfini çıkarmak ve Vardar Nehri manzarasında güzel anlar yaşamak isteyenlerle dolup taştı. Ancak, yoğun kar nedeniyle birçok yaya zor anlar yaşadı ve yürüyüşlerde zorluklar görüldü.

Kar yağışı, araç trafiğini de olumsuz etkileyerek, ulaşımda sorunlar yaşanmasına neden oldu. Bu noktada, belediye ekipleri temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Üsküp dışında, ülkenin birçok kentinde de kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji uzmanları, yağışın yarın da devam etmesinin beklendiğini aktarıyor.

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kar yağışı etkili oldu. Üsküp'te dün akşamdan itibaren etkisini artırarak devam eden kar, şehri beyaza bürüdü.

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kar yağışı etkili oldu. Üsküp'te dün akşamdan itibaren etkisini artırarak devam eden kar, şehri beyaza bürüdü.