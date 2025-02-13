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Üsküp'te Türk El Sanatları Tanıtıldı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Türk el sanatları ebru, rölyef ve hat tanıtım etkinliği düzenlendi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 16:04
Üsküp'te Türk El Sanatları Tanıtıldı

Kuzey Makedonya'da Türk El Sanatları Etkinliği

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayesinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) katkılarıyla ebru, rölyef ve hat gibi geleneksel Türk el sanatları tanıtıldı.

Etkinliğe Yoğun Katılım

Büyükelçilik konutunda, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'un eşi Şeyma Nur Ulusoy'un ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, ülkedeki diğer büyükelçi eşleri, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'nin eşi Rozi Mickoska, eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un eşi Maja İvanova ile çok sayıda davetli katıldı.

YEE'nin Rolü ve Geleneksel Sanatlar

Şeyma Nur Ulusoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkede 15 yıldır faaliyet gösteren YEE'nin katkılarıyla ebru, rölyef ve hat gibi köklü Türk sanatlarını yakından tanıyacaklarını söyledi. Ulusoy, "Bugün burada Türk kültürünün zarif ve eşsiz unsurlarını geleneksel el sanatlarımızı bir arada keşfetmek üzere toplandık. Geleneksel sanatlarımız tarih boyunca etkileşim kurduğumuz coğrafyalarda derin ve kadim izler bırakmıştır" dedi.

Dostluğun Pekiştirilmesi

Etkinlikte, el emeği ve sabır ile nasıl sanata dönüşeceğini deneyimleyen davetliler, ayrıca Türk çayı ve kahvesi ikramıyla da keyifli anlar yaşadı. Ulusoy, bu tür etkinliklerin Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki güçlü dostluğu pekiştirmek için önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayesinde Yunus Emre...

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayesinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) katkılarıyla ebru, rölyef ve hat gibi Türk el sanatları tanıtıldı. Büyükelçilik Konutunda, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'un eşi Şeyma Nur Ulusoy'un ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe ülkedeki diğer büyükelçi eşleri, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'nin eşi Rozi Mickoska, eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un eşi Maja İvanova ile çok sayıda davetli katıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayesinde Yunus Emre...

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayesinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) katkılarıyla ebru, rölyef ve hat gibi Türk el sanatları tanıtıldı. Büyükelçilik Konutunda, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'un eşi Şeyma Nur Ulusoy'un ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe ülkedeki diğer büyükelçi eşleri, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'nin eşi Rozi Mickoska, eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un eşi Maja İvanova ile çok sayıda davetli katıldı.

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