Üsküp'te Türk-Makedon Tiyatrosu ve Sineması Paneli — YEE ev sahipliği

Üsküp'te Türk-Makedon Tiyatrosu ve Sineması Paneli

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ev sahipliğinde Üsküp'te düzenlenen "Türk-Makedon Tiyatrosu ve Sineması Paneli" kültür ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Katılımcılar

Panele, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, yönetmen ve senarist Burak Çevik, yönetmen ve senarist Murat Fıratoğlu, yapımcı İpek Eren, Üsküp Türk Tiyatrosu Müdürü Osman Ali, tiyatro oyuncusu Cenap Samet ile Kuzey Makedonya'dan çok sayıda sinema ve tiyatro sanatçısı katıldı.

Moderasyon ve Amaç

Panelde Osman Ali ve Cenap Samet moderatörlük yaptı. Üsküp YEE Müdürü Yunus Dilber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen günlerde Manastır'da başlayan Manaki Kardeşler Uluslararası Görüntü Yönetmenleri Film Festivali kapsamında Kuzey Makedonya'da bulunan yönetmen, yapımcı ve senaristleri misafir ederek bir panel düzenlediklerini söyledi.

Yunus Dilber düzenleme amacını şöyle özetledi: "(Panel düzenlemedeki) amacımız, Türkiye'deki sanatçılar, film sektörüne çalışan uzman kişilerle Üsküp Türk Tiyatrosu'nun oyuncularını bir araya getirip, işbirliği imkanı sağlayabilmek."

Dilber ayrıca, Üsküp Türk Tiyatrosu'nun bu yıl 75. yılını kutladığına dikkat çekerek panelin iyi bir ilişki zemini oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Sinemacıların Görüşleri ve Tartışma Konuları

Murat Fıratoğlu, Manaki Kardeşler Uluslararası Görüntü Yönetmenleri Film Festivali kapsamında ülkede olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek şunları söyledi: "YEE, 'buradaki tiyatro ve sinemacılarla bir söyleşi gerçekleştirir misiniz' diye sorduklarında, seve seve kabul ettim. Buradaki insanlarla karşılıklı sohbet etmek, sinema üzerine konuşmak, buna bir şekilde dahil olmak çok kıymetli."

Panelde dizi ve sinema sektörleri ile sinema ve tiyatro arasındaki farklılıklar ve benzerlikler ele alındı; karşılıklı işbirlikleri ve ortak projeler için zemin arandığı vurgulandı.