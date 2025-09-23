Üsküp'te Türk-Makedon Tiyatrosu ve Sineması Paneli — YEE ev sahipliği

YEE ev sahipliğinde Üsküp'te düzenlenen panelde yönetmen, yapımcı ve tiyatrocüler buluştu; işbirlikleri ve sektörler arası diyalog ele alındı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 17:41
Üsküp'te Türk-Makedon Tiyatrosu ve Sineması Paneli — YEE ev sahipliği

Üsküp'te Türk-Makedon Tiyatrosu ve Sineması Paneli

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ev sahipliğinde Üsküp'te düzenlenen "Türk-Makedon Tiyatrosu ve Sineması Paneli" kültür ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Katılımcılar

Panele, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, yönetmen ve senarist Burak Çevik, yönetmen ve senarist Murat Fıratoğlu, yapımcı İpek Eren, Üsküp Türk Tiyatrosu Müdürü Osman Ali, tiyatro oyuncusu Cenap Samet ile Kuzey Makedonya'dan çok sayıda sinema ve tiyatro sanatçısı katıldı.

Moderasyon ve Amaç

Panelde Osman Ali ve Cenap Samet moderatörlük yaptı. Üsküp YEE Müdürü Yunus Dilber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen günlerde Manastır'da başlayan Manaki Kardeşler Uluslararası Görüntü Yönetmenleri Film Festivali kapsamında Kuzey Makedonya'da bulunan yönetmen, yapımcı ve senaristleri misafir ederek bir panel düzenlediklerini söyledi.

Yunus Dilber düzenleme amacını şöyle özetledi: "(Panel düzenlemedeki) amacımız, Türkiye'deki sanatçılar, film sektörüne çalışan uzman kişilerle Üsküp Türk Tiyatrosu'nun oyuncularını bir araya getirip, işbirliği imkanı sağlayabilmek."

Dilber ayrıca, Üsküp Türk Tiyatrosu'nun bu yıl 75. yılını kutladığına dikkat çekerek panelin iyi bir ilişki zemini oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Sinemacıların Görüşleri ve Tartışma Konuları

Murat Fıratoğlu, Manaki Kardeşler Uluslararası Görüntü Yönetmenleri Film Festivali kapsamında ülkede olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek şunları söyledi: "YEE, 'buradaki tiyatro ve sinemacılarla bir söyleşi gerçekleştirir misiniz' diye sorduklarında, seve seve kabul ettim. Buradaki insanlarla karşılıklı sohbet etmek, sinema üzerine konuşmak, buna bir şekilde dahil olmak çok kıymetli."

Panelde dizi ve sinema sektörleri ile sinema ve tiyatro arasındaki farklılıklar ve benzerlikler ele alındı; karşılıklı işbirlikleri ve ortak projeler için zemin arandığı vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spor Yazarı Oğuz Dizer Sakarya'da Toprağa Verildi
2
Şişli'de Taksicinin Öldürülmesi: Yakalanan 3 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
3
Eskişehir'de Mihalgazi kara yolunda anne ayı ve 2 yavrusu görüntülendi
4
Kassam Tugayları Gazze'de 'Yasin 105' ile Tankı Hedef Aldı, Kayıplar İddia Edildi
5
443 İsrailli Polis Korumasında Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi
6
Erbil İnşaat Fuarı'nda Türk Şirketleri Orta Doğu Pazar Payını Büyütüyor

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek