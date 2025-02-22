Uslu'dan Akdeniz Parlamenter Asamblesi'nde Gazze Açıklamaları

Gazze’deki Durum Üzerine Sert Açıklama

Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Gazze'de süren insani krizin ve çatışmalarıniv vurgu yaparak, "Gazze'de 16 aydır süren soykırım sonucunda 2 milyon insan yerinden edilmiş, açlığa ve yokluğa mahkum edilmiştir. Bu, hepimiz için bu çağda büyük bir utançtır" dedi.

Akdeniz Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu'nda Önemli Mesajlar

Uslu, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen 19. Genel Kurul'daki konuşmasında, dünya üzerindeki çatışmalar ve zulümlere dikkat çekti. 32 ülkenin katıldığı bu toplantıda, daha büyük dayanışma ve işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Uslu, "Akdeniz Parlamenter Asamblesi bölgesinde güvenlik ve barışa yönelik tehditlerin başında İsrail'in hukuk ve insanlık tanımaz politikalarının olduğunu vurgulamak isterim. İsrail, bugün 60 bin Filistinlinin hayatına kastetmiştir, çocuklar, bebekler, kadınlar hayatlarını kaybetmiştir" şeklinde konuştu.

Ateşkes ve Esir Takası Üzerine

Uslu, "Bölgede karşılıklı esir takası yoluyla kırılgan atmosferde sağlanan ateşkesin sürmesi elzemdir. Bu süreçte gündeme getirilen Gazzelileri topraklarından kopararak başka ülkelere sürmeyi öngören planları Türkiye olarak asla kabul etmiyoruz, reddediyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

Suriye İçin Yeniden İnşa Çağrısı

Uslu ayrıca, Suriye için yeniden inşanın önemine vurgu yaparak, "Ülkedeki yaptırımların kaldırılması, yeniden imar sürecinin güçlendirilmesi ve Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini destekleyecektir" dedi.

İsrail Heyetinin Tepkileri

Uslu, konuşmasının ardından İsrail heyetinin rahatsız olduğunu ve tepki göstermeye çalıştığını ifade etti. "Gözlerinin içine bakarak 'soykırım yapıyorsunuz' denince İsrail heyeti rahatsız oldu. Asamble Başkanlığını, 'Asambleden ayrılmayı düşüneceklerini' söyleyerek tehdit etmeye çalıştı" diyerek durumu açıkladı.

Uslu, Türkiye'nin duruşunu anlatmaya devam edeceğini ve bu süreçte birçok ülke heyetinin Türkiye'ye destek verdiklerini söyledi.

Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, 32 ülkenin üye olduğu Akdeniz Parlamenter Asamblesinin, İtalya'nın başkenti Roma'daki 19. Genel Kurulu'na katıldı.