Uslu'dan Akdeniz Parlamenter Asamblesi'nde Gazze Açıklamaları

Uslu, Gazze'de süren soykırımın utanç verici olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin duruşunu Uluslararası platformda sürdüreceğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 00:01
Uslu'dan Akdeniz Parlamenter Asamblesi'nde Gazze Açıklamaları

Gazze’deki Durum Üzerine Sert Açıklama

Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Gazze'de süren insani krizin ve çatışmalarıniv vurgu yaparak, "Gazze'de 16 aydır süren soykırım sonucunda 2 milyon insan yerinden edilmiş, açlığa ve yokluğa mahkum edilmiştir. Bu, hepimiz için bu çağda büyük bir utançtır" dedi.

Akdeniz Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu'nda Önemli Mesajlar

Uslu, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen 19. Genel Kurul'daki konuşmasında, dünya üzerindeki çatışmalar ve zulümlere dikkat çekti. 32 ülkenin katıldığı bu toplantıda, daha büyük dayanışma ve işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Uslu, "Akdeniz Parlamenter Asamblesi bölgesinde güvenlik ve barışa yönelik tehditlerin başında İsrail'in hukuk ve insanlık tanımaz politikalarının olduğunu vurgulamak isterim. İsrail, bugün 60 bin Filistinlinin hayatına kastetmiştir, çocuklar, bebekler, kadınlar hayatlarını kaybetmiştir" şeklinde konuştu.

Ateşkes ve Esir Takası Üzerine

Uslu, "Bölgede karşılıklı esir takası yoluyla kırılgan atmosferde sağlanan ateşkesin sürmesi elzemdir. Bu süreçte gündeme getirilen Gazzelileri topraklarından kopararak başka ülkelere sürmeyi öngören planları Türkiye olarak asla kabul etmiyoruz, reddediyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

Suriye İçin Yeniden İnşa Çağrısı

Uslu ayrıca, Suriye için yeniden inşanın önemine vurgu yaparak, "Ülkedeki yaptırımların kaldırılması, yeniden imar sürecinin güçlendirilmesi ve Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini destekleyecektir" dedi.

İsrail Heyetinin Tepkileri

Uslu, konuşmasının ardından İsrail heyetinin rahatsız olduğunu ve tepki göstermeye çalıştığını ifade etti. "Gözlerinin içine bakarak 'soykırım yapıyorsunuz' denince İsrail heyeti rahatsız oldu. Asamble Başkanlığını, 'Asambleden ayrılmayı düşüneceklerini' söyleyerek tehdit etmeye çalıştı" diyerek durumu açıkladı.

Uslu, Türkiye'nin duruşunu anlatmaya devam edeceğini ve bu süreçte birçok ülke heyetinin Türkiye'ye destek verdiklerini söyledi.

Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu...

Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, 32 ülkenin üye olduğu Akdeniz Parlamenter Asamblesinin, İtalya'nın başkenti Roma'daki 19. Genel Kurulu'na katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'ya Resmi Ziyarette Bulundu
2
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
3
Tekirdağ'da Doğal Gaz Kokusu Alarmı: Yetkililer İnceleme Başlattı
4
Tekirdağ'da Motosikletin Otobüsle Çarpışması: Sürücü Hayatını Kaybetti
5
Pendik'te Kamyonet Sürücüsüne Tornavidayla Saldırı: Servis Şoförü Gözaltında
6
Moldova, Kişinev'deki 'Rus Evi'ni Kapatma Kararını Açıkladı

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi