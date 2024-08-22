Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Orta Doğu'ya Ulaştı

ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln, Orta Doğu'da birçok askeri görev için konuşlandı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 12:30
USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Orta Doğu'ya Ulaştı

USS Abraham Lincoln Orta Doğu'ya Gitti

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu bölgesine ulaştığını duyurdu. Uçak gemisinin, F-35C ve F/A-18 Block 3 avcı uçaklarıyla donatıldığı belirtildi.

Uçak Gemisi Görev Gruplarıyla Birlikte

Açıklamada, USS Abraham Lincoln'ün görev grubuna, Destroyer Squadron (DESRON) 21 ve Carrier Air Wing (CVW) 9 görev gruplarının eşlik ettiği ifade edildi.

Pentagon'un Yeni Askeri Varlık Planları

Pentagon, bu ayın başlarında İran'ın İsrail'e karşı olası bir misillemesine hazırlık olarak Orta Doğu'ya ek askeri varlık göndereceğini açıklamıştı. Savunma Bakanı Lloyd Austin, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin görev grubuna, USS Theodore Roosevelt uçak gemisi görev grubunun sağladığı desteklere ek olarak geçişini hızlandırma talimatı verdi.

USS Georgia Denizatlı Görevi

Bakan Austin, ayrıca USS Georgia denizaltısının da Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na ait bölgeye gönderildiğini belirtti. Bu hamleler, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılması amacıyla gerçekleştiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor