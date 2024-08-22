USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Orta Doğu'ya Ulaştı

USS Abraham Lincoln Orta Doğu'ya Gitti

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu bölgesine ulaştığını duyurdu. Uçak gemisinin, F-35C ve F/A-18 Block 3 avcı uçaklarıyla donatıldığı belirtildi.

Uçak Gemisi Görev Gruplarıyla Birlikte

Açıklamada, USS Abraham Lincoln'ün görev grubuna, Destroyer Squadron (DESRON) 21 ve Carrier Air Wing (CVW) 9 görev gruplarının eşlik ettiği ifade edildi.

Pentagon'un Yeni Askeri Varlık Planları

Pentagon, bu ayın başlarında İran'ın İsrail'e karşı olası bir misillemesine hazırlık olarak Orta Doğu'ya ek askeri varlık göndereceğini açıklamıştı. Savunma Bakanı Lloyd Austin, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin görev grubuna, USS Theodore Roosevelt uçak gemisi görev grubunun sağladığı desteklere ek olarak geçişini hızlandırma talimatı verdi.

USS Georgia Denizatlı Görevi

Bakan Austin, ayrıca USS Georgia denizaltısının da Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na ait bölgeye gönderildiğini belirtti. Bu hamleler, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılması amacıyla gerçekleştiriliyor.