USS Wasp, Limasol Limanı'nda

ABD donanmasının amfibi hücum gemisi USS Wasp (LHD 1), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki Limasol Limanı'na ziyarette bulundu. Bu ziyaretin, 24. Deniz Piyadeleri Seferi Birimi (MEU) ile planlı olarak gerçekleştirildiği duyuruldu.

Açıklamalar ve İlişkiler

ABD Deniz Kuvvetleri’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Limasol Limanı, Akdeniz’de faaliyet gösteren ABD donanmasına ait gemiler için sıkça tercih edilen bir nokta. USS Wasp'ın Komutanı Kaptan Christopher Purcell, liman ziyaretlerinin iki ülke arasındaki ilişkileri pekiştirdiğini ve denizcilere Kıbrıs kültürünü tanıma fırsatı sunduğunu ifade etti.

USS Wasp'ın Limasol'da ne kadar süreyle kalacağına dair ise bilgi verilmedi.