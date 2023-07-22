Üst katlarda oturanlara kritik uyarı: En fazla onlar etkilenecek

Sıcak hava dalgaları ülkeyi etkisi altına almaya devam ediyor. İTÜ İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, yüksek sıcaklıkların Eylül ayına kadar süreceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle apartmanların üst katlarında yaşayanların risk altında olduğunu vurgulayan Kadıoğlu, yerel yönetimlere de çağrıda bulunarak binaların beyaza boyanmasının önemine dikkat çekti.



SICAK HAVA DALGALARI ÖLÜMCÜ SONUÇLAR DOĞURABİLİR





Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sıcak hava dalgalarının doğal bir olgu olduğunu belirtti ve normalle anormal arasında bir ayrım olmadığını ifade etti. Ancak, bu duruma karşı alınacak tedbirlerin ve yaşam düzenlemelerinin önemli olduğunu vurguladı. Ülke genelinde sıcak hava dalgalarının etkisinin şiddetli ya da zayıf olabileceğini açıkladı.

Kentleşme, yapılan binalar ve ısı adaları gibi etkenlerin sıcaklık artışını daha da şiddetlendirdiğine dikkat çeken Kadıoğlu, özellikle apartmanların üst katlarında yaşayanların, yaşlılar, çocuklar, obezler, kronik hastalığı olanlar ve yatalakların bu durumdan daha fazla etkilendiğini söyledi. Bu gruplarda sıcak hava dalgalarının ölümcül sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Binaların beyaza boyanmasının sıcaklık düzenlemesi açısından önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, yerel yönetimlere seslenerek bu konuda önlem almaları çağrısında bulundu. Beyaz renkli yapıların güneş ışınlarını daha iyi yansıttığını ve iç mekanlardaki sıcaklığın daha düşük kalmasını sağladığını ifade etti.

Vatandaşların bu sıcak günlerde özellikle dışarıda bulunurken dikkatli olmaları, güneşten koruyucu giysiler ve şapka kullanmaları, bol su tüketmeleri konusunda uyarıda bulunuldu. Özellikle risk grubunda yer alan bireylerin sıcak saatlerde dışarıya çıkmamaları ve serin ortamlarda bulunmaları önemle vurgulandı. Uzmanlar, vatandaşların sıcak hava dalgalarına karşı bilinçli davranarak kendilerini korumalarının hayati önem taşıdığını hatırlattı.