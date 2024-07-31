Üst Minik Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonası İçin Hazır

Çankırı Kampı Tamamlandı

Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı, Bosna Hersek'te 1-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası öncesindeki hazırlıklarını Çankırı'da tamamladı.

Kamp Detayları

Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi’nde 29 sporcu ve 8 antrenör ile gerçekleştirilen kamp sürecinde sporcular, yoğun bir çalışma temposuyla Avrupa Şampiyonası’na hazırlandılar.

Başantrenör Mustafa Oral'ın Açıklamaları

Milli Takım Başantrenörü Mustafa Oral, kamp sürecinin verimli geçtiğini belirterek, "Sporcularımızın ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum. Yoğun bir süreç geçirdik ve şampiyonaya hazırız. Tüm sıkletlerde dereceye girmeyi umuyoruz," ifadelerini kullandı.