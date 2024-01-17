Üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 83'ü geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kış mevsimiyle birlikte üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını, bununla mücadele edildiğini, genel servis yataklarının yüzde 65, İstanbul'daki yoğun bakımların ise yüzde 83 dolulukta olduğunu belirtti. Bakan Koca, bu enfeksiyonlardan korunmak için riskli kişilerin kesinlikle aşı olması gerektiğini vurguladı.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 83'ü geçti
Yayın Tarihi:

Üst solunum yolu enfeksiyonu son zamanlarda çok sık görülüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok influenza yani grip, ardından RSV ve covid vakalarının tespit edildiğini açıkladı. 

Koca, geçen yılın aynı dönemine kıyasla acillere başvuranların yüzde 20 civarında arttığını belirtti ve salgından nasıl korunabileceğini de anlattı.

Sağlık Bakanı Koca, kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının başka ülkelerde de yükseldiğini belirtti. Bunun sebebi olarak da mevsimsel etkenleri gösterdi. Peki salgın sebebiyle hastanelerin doluluk oranı nasıl?

salgın

Bakan Koca hastanelerdeki yoğun bakım oranlarındaki artışa yönelik şu açıklamaları yaptı:

"Hastanelerde servis yatağı doluluk oranımız ortalama yüzde 65. Yani servis yataklarında bir sorunumuz yok. Yoğun bakım yataklarında ise doluluk oranı yaklaşık yüzde 72. Yani geçen yıla göre bir miktar artış var. İstanbul’da ise yoğun bakım doluluk oranı yaklaşık yüzde 83. Yani en fazla artışın olduğu il İstanbul. İstanbul’daki bu artıştan dolayı yatak sayılarını artırarak, sağlık çalışanlarımızın da yoğun çabalarıyla bu süreci sorunsuz atlatmaya çalışıyoruz."

ENFEKSİYON RİSKİNDE KORUNMAK İÇİN NE YAPILABİLİR?

Bakan Koca, enfeksiyondan nasıl korunabileceğini de paylaştı. Bakan Koca, şikayetlerin devam etmesi durumunda aile hekimlerine gidilmesi gerektiğini belirtti. Riskli kişilerin aşı olması, enfeksiyonlu kişilerin maske kullanması gerektiğini vurguladı. Bakan Koca, ayrıca hijyen, bol su içmek, sağlıklı beslenmenin faydalarına işaret etti.

Öne Çıkanlar
Kimliğiyle gelen nakit parayı götürecek! Sıfır faizli 15.000 TL kredi başvuruları açıldı Kimliğiyle gelen nakit parayı götürecek! Sıfır faizli 15.000 TL kredi başvuruları açıldı
Venüs ve Neptün’ün arasındaki kare açının hayatınız üzerindeki etkileri Venüs ve Neptün’ün arasındaki kare açının hayatınız üzerindeki etkileri
Venüs’ün 2024’te aşk hayatınıza getireceği şans, bereket ve mutluluğun tarihleri Venüs’ün 2024’te aşk hayatınıza getireceği şans, bereket ve mutluluğun tarihleri
Çok Okunanlar
İstanbulkart kullananlar için son gün 31 Ocak! İstanbulkart kullananlar için son gün 31 Ocak! Bakan Göktaş: Aile Destek Programı için 4 Milyar TL hesaplara yatırılmaya başlandı Bakan Göktaş: Aile Destek Programı için 4 Milyar TL hesaplara yatırılmaya başlandı Asi Nehri taştı tarım arazilerini sular altında bıraktı Asi Nehri taştı tarım arazilerini sular altında bıraktı Ev hanımlarına tek şartla emeklilik kapısı aralandı! Her ay tıkır tıkır emekli maaşı bağlanacak Ev hanımlarına tek şartla emeklilik kapısı aralandı! Her ay tıkır tıkır emekli maaşı bağlanacak Türkiye'nin uzay macerası başlıyor: İlk uzay yolculuğu için geri sayım başladı Türkiye'nin uzay macerası başlıyor: İlk uzay yolculuğu için geri sayım başladı İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 24 bin 448'e yükseldi İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 24 bin 448'e yükseldi