Üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 83'ü geçti

Üst solunum yolu enfeksiyonu son zamanlarda çok sık görülüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok influenza yani grip, ardından RSV ve covid vakalarının tespit edildiğini açıkladı.

Koca, geçen yılın aynı dönemine kıyasla acillere başvuranların yüzde 20 civarında arttığını belirtti ve salgından nasıl korunabileceğini de anlattı.

Sağlık Bakanı Koca, kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının başka ülkelerde de yükseldiğini belirtti. Bunun sebebi olarak da mevsimsel etkenleri gösterdi. Peki salgın sebebiyle hastanelerin doluluk oranı nasıl?





Bakan Koca hastanelerdeki yoğun bakım oranlarındaki artışa yönelik şu açıklamaları yaptı:

"Hastanelerde servis yatağı doluluk oranımız ortalama yüzde 65. Yani servis yataklarında bir sorunumuz yok. Yoğun bakım yataklarında ise doluluk oranı yaklaşık yüzde 72. Yani geçen yıla göre bir miktar artış var. İstanbul’da ise yoğun bakım doluluk oranı yaklaşık yüzde 83. Yani en fazla artışın olduğu il İstanbul. İstanbul’daki bu artıştan dolayı yatak sayılarını artırarak, sağlık çalışanlarımızın da yoğun çabalarıyla bu süreci sorunsuz atlatmaya çalışıyoruz."

ENFEKSİYON RİSKİNDE KORUNMAK İÇİN NE YAPILABİLİR?

Bakan Koca, enfeksiyondan nasıl korunabileceğini de paylaştı. Bakan Koca, şikayetlerin devam etmesi durumunda aile hekimlerine gidilmesi gerektiğini belirtti. Riskli kişilerin aşı olması, enfeksiyonlu kişilerin maske kullanması gerektiğini vurguladı. Bakan Koca, ayrıca hijyen, bol su içmek, sağlıklı beslenmenin faydalarına işaret etti.