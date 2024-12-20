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Usta'dan Başörtüsü Açıklaması: 'İnanç, Kimlik ve Özgürlük'

AK Parti Grup Başkanvekili Usta, başörtüsünün kadınların inancı ve özgürlüğü olduğunu vurguladı. CHP'yi eleştirdi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 13:41
Usta'dan Başörtüsü Açıklaması: 'İnanç, Kimlik ve Özgürlük'

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, başörtüsünün kadınların inancı, kimliği ve özgürlüğü olduğunu belirterek önemli bir açıklamada bulunmuştur. Usta, bu konudaki mücadelenin onurla verildiğini ve yasakların prangalarının kırılarak demokrasinin güçlendirildiğini ifade etti.

Yazılı açıklamasında TBMM Genel Kurulundaki 2025 yılı bütçe görüşmelerinde CHP milletvekillerinin yaptığı başörtüsü ile ilgili açıklamaları, geçmişin karanlık zihniyetinin sürdüğünü gösteren bir durum olarak değerlendiren Usta, şu sözleri kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, iktidar dönemimiz boyunca kadınların özgürlüklerini ve haklarını savunmaktan hiçbir zaman vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz. Başörtüsüne, inancımıza yönelik Gazi Meclis çatısı altında dile getirilen çirkin ifadeler, milletimizin vicdanında mahkum olmuştur."

Usta, CHP'nin milletin inancına, değerlerine ve kadınların onurlu mücadelesine saygı duyması gerektiğini ifade ederek, başörtüsüne dil uzatan zihniyeti kınadığını vurguladı. "Başörtüsü, hanım kardeşlerimizin inancı, kimliği ve özgürlüğüdür. Biz bu mücadeleyi onurla verdik; yasakların prangalarını kırarak demokrasimizi güçlendirdik. Ancak ne yazık ki CHP, değiştiğini iddia etse de başörtüsünü hedef alan bu küçük düşürücü söylemlerle aynı zihniyette ısrarcıdır. Sataşmalarla ne kadınlarımızı ne de bu milletin değerlerini küçümseyebilirsiniz."

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