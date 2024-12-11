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Usta'dan Suriyeli Sığınmacılarla İlgili Çarpıcı Açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Usta, Suriyeli sığınmacılar konusunda kapılarının her zaman açık olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 18:19
Usta'dan Suriyeli Sığınmacılarla İlgili Çarpıcı Açıklama

Usta'dan Sığınmacılara Destek Vurgusu

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Nerede zulüm gören bir insan varsa, bahanesiz yine kapımızı açarız." ifadelerini kullandı. Usta, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Suriyeli sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklamaya sert bir yanıt verdi.

Yavaş'ın Açıklamalarına Tepki

Yavaş'ın, "Şimdi Esad'ın zulmü kalmadığına göre gitmelerinin önünde engel kalmadı" söylemine tepki gösteren Usta, Suriyeli vatandaşların özlem duydukları vatanlarına onurlu bir şekilde döndüğünü belirtti. Usta, "Nerede zulüm gören bir insan varsa, bahanesiz yine kapımızı açarız biz." diyerek sığınmacılara olan desteğini yineledi.

Politik Eleştiriler

Usta, Mansur Yavaş'a yönelik eleştirilerde bulunarak, "Tüm siyasi varlığınızı yıllardır Suriyeli sığınmacılar üzerinden kuran sizler, şimdi neyin algısını yapacaksınız?" şeklinde sordu. Ayrıca, Yavaş'ın Ankaralıların kaynaklarını başka etkinlikler için harcadığını iddia etti ve bu durumun sorumluluğunu vurguladı.

Usta, Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüş hızının arttığını da sözlerine ekledi.

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