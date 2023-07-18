Usta oyuncu Tanju Tuncel'den kötü haber: Hayatını kaybettiği açıklandı

Milyonların izlerken güldüğü, ağladığı ve zamanını güzel geçirdiği yapımlarda bulunan usta oyuncu Tanju Tuncel 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.





Tanju Tuncel Kimdir?

1940 yılında Adana’da doğan Tuncel; Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi ve İstanbul Konservatuvarı Tiyatro bölümü okullarında okudu. Kendisi gibi oyuncu olan Necdet Yakın ile evlenen Tuncel, bu güzel evliliği boşanma ile taçlandırdı.

Tiyatroya Gençlik Tiyatro’su ile başlayan Tuncel, İstanbul Şehir Tiyatro’su ile de emekli oldu. Emekliliği ile birlikte dizilerde oyunculuk yapmaya ise devam etti.

Tanju Tuncel’in Oynadığı Diziler

• Kanunun Ötesinde

• Evdeki Yabancı

• Dadı

• Şaşıfelek Çıkmazı

• Aşk Meydan Savaşı

• Sultan Makamı

• İyi Saatte Olsunlar

• Yalancı Yarim

• Yol Arkadaşım

• Geniş Aile

• Hanım Köylü





Tanju Tuncel’in Oynadığı Filmler

• Aşk mi Bu?

• Babamın Kemikleri

• Sarıkamış Çocukları

• Geniş Aile Yapıştır

• Guruldayan Kalpler

• Muska

• Eyvah Eyvah 3

• 10. Köy Teyatora

• Eyvah Eyvah 2

• Türkan

• Eyvah Eyvah

• Çıngıraklı Top

• Beyaz Melek