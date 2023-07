Usta sanatçı Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı: Törende gözyaşları sel oldu

Efsane MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur'un vefat haberleri hem yakınlarını hem sevenlerini derinden etkiledi. Özkan Uğur'a düzenlenen törende sevenleri gözyaşlarını tutamadı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖZKAN UĞUR'A SON VEDA

Geçtiğimiz gün Özkan Uğur'un cenazesi AKM'de yapılan tören sonrasında son yolculuğuna uğurlanmak için Taksim Camii'ne götürüldü. Daha önce lenf kanserini yenen ancak hastalığı tekrarlayan Özkan Uğur bir hastanede yoğun bakımda tedavi görmeye başladı. Ancak tedavisi iyi sonuçlanmayan usta sanatçı 8 Temmuz günü 69 yaşında hayata veda etti. Özkan Uğur için düzenlenen törene ailesi, yakınları, sanatçı dostları ve hayranları katılım gösterdi. Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Can Yılmaz, Sıla, Demet Akbağ, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katılım gösterdi. Tören sırasında Özkan Uğur'un sözleri herkesi derinden etkiledi. Mazhar Alanson ve Fuat Güner 52 senelik dostları için konuşma yaptı. Fuat Güner arkadaşı için 'Özkan'ım bu salonda hatta ülkedeki herkes için çok önemli biri. Kimileri MFÖ'nün Ö'sü, kimileri yetenekli sahne sanatçısı, kimileri müzisyen, kimileri eğlenceli arkadaş, bir ağabey olarak gördü. Bizim için tam 52 senelik dost ve iş ortağı. Özkan'ım yeniden görüşmek üzere hoşçakal.' dedi. Mazhar Alanson ise konuşurken zorlansa da dostuna şu sözlerle veda etti; 'Özkan'cığım şu an burada olduğunu hisseediyorum. Gönüllerimizde her zaman kalacaksın. Konuşma hazırlayamadım. Eşi ve oğlu Alişan'a baş sağlığı dilerim. O gün gittik herkes üzgün ağlıyor. Derken Özkan'ın meşhur sözü vardı. Üçümüz arabada kimse anlamasın dediğimiz konuları kuş diliyle konuşuyorduk. Özkan'ın yeteneği, başarısı tartışılamaz. Onu herkes biliyor, biz yakınları da zaten biliyoruz. Özkan'cığım herhalde içten içe yetenekli olduğunu bilip hissediyordun ama bu kadar sevileceğini sen de bilmiyordun. Görüyorsun meğer bütün Türkiye severmiş. Tanıyan, tanımayan herkes biz nasıl unutacağız, ne yapacağız. Çaresiziz. Ele güne karşı yapayalnız, böyle de olmaz ki. Nasıl gittin Özkan'ım böyle bırakılmaz ki. Gözyaşlarımız bitti mi sandın? Seni görebildiğimiz yer rüyalar artık. Ayrıldık Özkan'ım.' dedi.





Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur ise babasına şu sözlerle veda etti; 'Özkan Uğur annemin 41 senelik aşkı, benim sevgili babam. Bizim 3 kişilik ailemizin temeliydi. Birbirimize çok güldük, çok eleştirdik, kimi zaman kızdık ama kelimelerle anlatılmayacak kadar çok sevdik. Şimdi görüyoruz ki çocuk, genç, herkesin bizim tahminlerimizden fazla sevgilisiymiş. Babam kim olduğuna bakmadan çevresine saçtığı iyiliği, çalışkanlığı, yeteneğiyle gelmiş nadir kişilerden biriydi. Herkesin birbiriyle iyi olmasını istiyordu. Kendine has müziği, doğaçlamaları, oyunculuğuyla gönüllerde taht kurdu. Türkiye'nin hafızasına kazındı. Hayatını son senelerde ilerleyen hastalığına rağmen doyasıya yaşamaya devam etti. Eğlenmeye ve eğlendirmeye devam etti. Hastalığının en kötü zamanlarında bile yüzünden gülümseme eksik değildi. Artık onun gitar çalışını, uyanınca sesini açmak için yaptığı Özkanca egzersizlerini, kahkahalarını, eleştirilerini duyamayacak olmak, ona dokunamayacak olmak çok hüzün verici. Ailesi olarak derin üzüntümüzü anlatmaya kelimeler yetmez. Zaman bizim için durdu, boşluktayız. Hep içimizde ve yanımızda olacaksın.'





Özkan Uğur'un cenazesi tören ardından Taksim Camii'ne götürüldü. Ünlü sanatçı Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Ahmet Özhan, Zafer Algöz, Cem Yılmaz, Gülben Ergen, Yılmaz Erdoğan, Teoman gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Gülben Ergen usta sanatçıyla ilgili şu sözleri söyledi; 'Toplumun her kesiminden, her yaş grubundan ve her meslek grubundan insanı gördünüz, Özkan'ı bir acıyla, hasretle uğurladık. Çok özleeyeceğiz. Hiç yeri dolmayacak, enerjisi, beden dili, sesi, oyunculuğu, sahne tavrı, sıcaklığı, dostluğu, anlatılmaz yaşanır.' Şarkıcı Teoman da Özkan Uğur'un çocukluğu için önemli bir model olduğunu ve üzüntüsünü dile getirdi.