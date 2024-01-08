Üstün zekalı çocukların TEKNOFEST hazırlığı sürüyor

Üstün zekalı ve dahi çocukların projelerine destek verdiklerini belirten TÜZDEV bilgisayar öğretmeni Hikmet Kalfa, bu projeleri gerçekleştirmek için uğraştıklarını ifade etti.





AMFİBİK ROBOT İLE SUALTI DRONU TEKNOFEST'TE SERGİLENECEK

Kalfa, çocukların projelerini TEKNOFEST'te göstermek için heyecanlı olduklarını söyledi. Projelerden biri, suda ve karada atık ve çöp toplayabilen, deniz kirliliğini önlemek için tasarlanan, insansız bir "amfibik robot".

Öğrencilerin sualtı dronu projesi de olduğunu söyleyen Kalfa, "Öğrencilerimiz dronun çalışması için gerekli motorları ve yazılımları tamamlamış durumdalar. Motorlarımızın bir kısmını satın aldık, sahip olduğumuz motorların bir kısmını da sualtı motoruna dönüştürdük" diye konuştu.





Kalfa, sualtı dronunun şu anda bir yarışma projesi olduğunu ancak gelecekte su altındaki kaynakları araştırmak için de kullanılabileceğini söyledi. Sualtı dronunun nasıl çalıştığını anlatan Kalfa, dronun motor ve yazılımının öğrenciler tarafından hazırlandığını belirtti.

SÜPER ZEKALI ÇOCUKLARDAN 'HİDROPONİK TARIM' PROJESİ

Özlem Talip Akkum, biyoloji öğretmeni olarak öğrencileriyle "hidroponik tarım" projesi üzerinde çalıştıklarını söyledi. Projede, öğrenciler suya mineral ve gübre katıp tohum ekecekler. Tohumların gelişimini uzaktan algılama sistemi ve kamera ısı sensörleri ile izleyecekler. Böylece bitkinin ne kadar verimli olduğunu sonuçlara göre değerlendirecekler.





Hamza Clavijo Olarte, öğrenciler arasında topraksız tarım projesine katılanlardan biri. Olarte, bitkilerin güneşe ihtiyaç duymadan yapay ışık altında büyüdüğünü, sebze tohumlarının da telefon ya da bilgisayar aracılığıyla uzaktan yönetilebildiğini anlattı.