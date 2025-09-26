Usulsüz Vatandaşlık Operasyonu: 113 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi, 181,2 Milyon Dolar Kayıp İddiası

Usulsüz Vatandaşlık Operasyonu: 113 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı ve 113 zanlı sağlık kontrollerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Operasyonu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü.

Operasyonun Başlangıcı ve Soruşturma

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden gelen ihbar üzerine başlatılan soruşturmada; gizli tanık beyanları ve saha çalışmalarıyla örgütün izine rastlandı. İddialara göre örgüt, usulsüz yöntemlerle Türk vatandaşlığı kazandırmak isteyen yabancı uyruklu kişiler üzerinden haksız menfaat elde etti.

Soruşturma Bulguları ve Yöntem

İncelemelerde, yasada öngörülen döviz girişine dayanmayan hayali para trafiği ve muvazaalı satış işlemleriyle vatandaşlık sağlandığı belirlendi. Örgüt tarafından düzenlenen sahte ve yüksek değerli ekspertiz raporları ile mülk edinme yoluyla vatandaşlık uygulamasının amacına aykırı hale getirildiği tespit edildi. Örgütün, satışı muvazaalı olan gayrimenkulleri ilk sahibine veya örgüte yakın kişilere iade ettiği ve iade işlemlerini güvence altına almak için yabancı uyruklu kişilerden taahhüt senetleri aldırdığı görüldü. Örgütte bu yönteme "BABATAK" adı verildiği kaydedildi.

Mali Veriler ve İddialar

Savcılığın talebiyle hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu verilerine göre, örgütün para hareketleri izlenerek yapılan tespitlerde; hayali satışlar sonucunda 451 yabancı uyruklu kişi için, kişi başına 50 bin dolar karşılığında aileleriyle birlikte toplam 1198 usulsüz Türk vatandaşlığı sağlandığı ve bunun neticesinde 181 milyon 200 bin dolar döviz girişi kaybına yol açıldığı iddia edildi.

Gözaltı Kararları ve Uygulama

Soruşturma kapsamında savcılık, 1'i örgüt elebaşı, 2'si örgüt yöneticisi, 46'sı örgüt üyesi, 82'si gayrimenkul uzmanı olmak üzere toplam 131 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Karar doğrultusunda İstanbul Emniyet ekipleri tarafından 19 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı; ilk etapta 104 şüpheli yakalandı, devam eden çalışmalarda ise 9 zanlı daha gözaltına alınarak toplam 113 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturma ve adli süreçle ilgili gelişmeler kamuoyuna aktarılmaya devam edecek.