Usulsüz Vatandaşlık Örgütüne Baskın: 49 Şüpheli Tutuklandı, 181 milyon 200 bin dolar Kayıp

Usulsüz vatandaşlık örgütüne operasyon: 49 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada, usulsüz yöntemlerle Türk vatandaşlığı kazandırdığı iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 113 kişi gözaltına alındı ve bu şüphelilerden 49 kişi tutuklandı. Soruşturma, devlette ciddi bir döviz kaybına neden olduğu belirtilen usulsüz işlemleri açığa çıkardı.

Operasyon ve adli süreç

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Büyükçekmece Adliyesine sevk edildikleri bildirildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilenlerden 49 kişi tutuklandı, 24 kişi adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 64 şüpheli serbest bırakıldı.

Soruşturmanın detayları

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bazı yabancı uyruklu kişilerin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden gelen ihbar üzerine başlatılan soruşturmada; gizli tanık beyanları ve saha araştırmaları sonucu örgütün, yasal olarak öngörülen döviz girişini sağlamadan hayali para trafiği gerçekleştirdiği tespit edildi.

Soruşturmada, örgüt mensuplarınca muvazaalı satış işlemleri yaptırıldığı, bu işlemler karşılığında vatandaşlık talep eden yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat temin edildiği belirlendi. Ayrıca sahte içerikli yüksek değerli ekspertiz raporları kullanılarak mülk edinme yoluyla vatandaşlık sağlanması kanunun amacına aykırı şekilde gerçekleştirildi.

Örgütün muvazaalı satılan gayrimenkulleri ilk sahibine veya örgüte yakın kişilere iade ettiği, iade işlemini güvence altına almak için yabancılara taahhüt senetleri imzalattırdığı ve örgütte bu yönteme "BABATAK" isminin verildiği ortaya çıktı.

Mali tespitler ve kayıp

Savcılığın talebiyle hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, örgüt üyelerinin para hareketleri incelendi. Rapora göre, hayali satışlar sonucu 451 yabancı uyruklu kişiye, 50 bin dolar karşılığında aileleriyle birlikte toplam 1198 usulsüz Türk vatandaşlığı verildiği ve bu işlemlerin devlete yönelik 181 milyon 200 bin dolar döviz girişi kaybına yol açtığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamı ve operasyon düzeni

Soruşturma kapsamında savcılığın talebiyle; 1'i örgüt elebaşı, 2'si örgüt yöneticisi, 46'sı örgüt üyesi, 82'si gayrimenkul uzmanı olmak üzere toplam 131 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, karar doğrultusunda 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda ilk etapta 104 şüpheli yakalandı; çalışmaların devamında 9 zanlı daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 113 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturma ve adli süreçlerin ilerlemesiyle birlikte operasyonun ayrıntıları ve olası yeni gelişmeler takip ediliyor.