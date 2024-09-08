Uttar Pradeş'te Bina Çökmesi: 8 Ölü, 28 Yaralı

Hindistan'da Bina Çökmesi: Durumun Ciddiyeti Artıyor

Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Uttar Pradeş eyaletinde, bir üç katlı binanın çökmesi sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi. Olayda yaralananların sayısı ise 28 olarak kaydedildi.

Olayın Ayrıntıları ve Kurtarma Çalışmaları

Lucknow şehrinde meydana gelen bu acı olay, henüz netleşmeyen sebeplerle gerçekleşti. Yetkililer, binanın çökmesi esnasında bodrum katında çok sayıda işçinin bulunduğu bilgisini paylaşarak, can kaybının daha da artma ihtimaline dikkat çekti.

Başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor. İlk belirlemelere göre, olayın yaşandığı binanın daha önce antrepo olarak kullanıldığı ve birkaç yıl önce inşa edildiği ifade edildi.

Dün yapılan açıklamalarda, başlangıçta 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 24 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Ancak durumun ciddiyeti arttı ve kayıpların sayısı hızla yükseldi.