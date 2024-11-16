Uttar Pradeş'teki Hastane Yangınında 10 Bebek Hayatını Kaybetti

Hindistan'da Hastane Yangını Felaketi

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Jhansi kentindeki Jhansi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana gelen yangında, 10 bebek hayatını kaybetti. Yangın, hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Sağlık yetkilisi Sachin Mahor, yaptığı açıklamada, yoğun bakım ünitesinde 50'den fazla bebeğin bulunduğunu ve bunlardan 10’unun yaşamını yitirdiğini belirtti. Mahor, diğer bebeklerin ise yangından başarılı bir şekilde kurtarıldığını ifade etti.

Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath, olayın ardından yardım ve kurtarma operasyonlarının "savaş koşullarındaki gibi yürütülmesi" talimatını verdi. Bu talimat, acil durum yanıtının etkinliğini artırma amacı taşıyor.

Yangın sonrası oluşan acı durum, Hindistan televizyonlarında yayınlanan görüntülerde de açıkça gözler önüne serildi. Acılı ailelerin, hayatını kaybeden bebekleri için feryat ettikleri anlar büyük bir üzüntü yarattı.

Uttar Pradeş Başbakan Yardımcısı Brajesh Pathak, yangının nedenini araştırmak için derhal bir soruşturma başlatılacağını duyurdu. Olay, ulusal gündemde geniş yankı uyandırırken, sorumluların bulunması ve benzer trajedilerin önlenmesi için adım atılması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.