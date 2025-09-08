Uvira Protestoları: Güvenlik Güçleri Ateş Açtı — 5 Ölü, 8 Yaralı

Uvira'da Protestolara Müdahale: 5 Ölü, 8 Yaralı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu eyaletine bağlı Uvira şehrinde devam eden protestolarda güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Olayın ayrıntıları

Ulusal basındaki haberlere göre, kentte bir haftadır süren gösterilere müdahale eden güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için gerçek mermi kullandı. Müdahale sırasında 5 gösterici yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Göstericilerin talepleri ve atama

Göstericiler, isyancı gruplarla işbirliği ve vatana ihanetle suçladıkları General Olivier Gasita Mukunda'nın derhal görevden alınmasını talep ediyor.

General Mukunda, 1 Eylül'de 33. Savunma Bölgesi'nde operasyonlar ve askeri istihbarattan sorumlu komutan görevine atanmıştı.