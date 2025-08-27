DOLAR
UYAP Şifreleriyle FETÖ Dosyalarını Kapatma: Zabıt Katibi Ahmet Yılmaz'ın Yargılanması Sürüyor

Ankara'da UYAP şifreleriyle FETÖ dosyalarını kapattığı iddia edilen zabıt katibi Ahmet Yılmaz ve 15 sanığın yargılanmasına devam edildi; iddianame 1190 yıl 5 ay talep ediyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 18:06
Duruşmada tanık ve sanık beyanları

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Davada, zabıt katibi Ahmet Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu toplam 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sanık Emrullah Doğanay, iki yıl önce kendisini avukat olarak tanıtan Talha Bol'un kendisini arayıp hakkında FETÖ dosyası bulunduğunu ve dosyayı kapatabileceğini söylediğini anlattı. Doğanay, önce inanmayıp telefonu kapattığını, yapılan araştırma sonucu Bol'un Ankara Barosu'na kayıtlı olduğunu öğrenince tekrar aradığını belirtti. Doğanay savunmasında şunları söyledi: "Bol, dosyamı takip edeceğini söyledi. Benden 170 bin lira istedi. Kendisine 5 bin avro verebileceğimi söyledim. Isparta'ya yardımcısını yolladı, parayı ona verdim ve sözleşmeyi imzaladım. Bol'u tekrar aradığımda 'dosyaya itiraz dilekçesini verdiğini, dosyanın kapanacağını' söyledi. Zaman geçmesine rağmen dosyayla alakalı bilgi alamadım. Ardından dosyaya itiraz edilmediğini öğrendim. Ben dolandırıldım mağdurum, buradaki kimseyi tanımıyorum."

Tanık olarak dinlenen Ankara Adliyesi terör suçları ve soruşturma bürosunda çalışan katip E.D. ise 8 yıldır çalıştığı büro sebebiyle Ahmet Yılmaz'ı tanıdığını, samimiyetlerinin bulunmadığını ve davaya konu olayları savcı tarafından ifadesi alınmak amacıyla çağırıldığında öğrendiğini belirtti. E.D., bazı durumlarda savcıların e-imza şifresini zabıt katiplerine vererek işlem yaptırdıklarını beyan etti.

Sanık ve müdafi savunmaları

Abdülkadir Ceylani Özgül'ün avukatı, dosya kapsamında rüşvet suçunun unsurlarının oluşmadığını, sanık Yılmaz'ın kendi iş tanımına girmeyen bir hususu kullanarak işlem yaptığını savundu. Avukat, müvekkilinin kendi rızasıyla gelip ifade verdiğini, ifadesi dışında dosyada delil bulunmadığını ve verdiği bilgilerin dosyaya yarar sağladığını belirterek sanık Özgül'ün etkin pişmanlıktan yararlanmasını talep etti.

Ahmet Bol, sanıklardan Ömer Faruk Bol'un abisi ve aynı zamanda avukatlığını yapan kişi olarak, Talha Bol'un ailesinden sadece Ömer ve annesiyle görüştüğünü söyledi. Bol, Ömer Faruk'un aile borçlarını ve kırtasiye işletmesini devraldığını, Ömer'in süreç boyunca banka kartı görevi gördüğünü ve abisinin ona ayak işlerini yaptırdığını belirtti. Avukat Bol, müvekkilinin Ahmet Yılmaz ile birebir iletişim kurmadığını, işlemlerin Talha Bol aracılığıyla gerçekleştiğini savunarak adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep etti.

Diğer taraf avukatları da müvekkilleri hakkında somut delil olmadığını ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi gerektiğini savunarak mahkemeden beraat talep etti.

Duruşmaya ara verildi ve bir sonraki oturumun 29 Ağustos Cuma günü devam etmek üzere belirlendi.

İddianamedeki suçlamalar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, zabıt katibi Ahmet Yılmaz'ın FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'un talebi üzerine, aralarında FETÖ şüphelilerinin de bulunduğu bazı dosyalarda para karşılığı usulsüz işlemler yaptığı öne sürülüyor.

İddianamede Yılmaz'ın dosya numaralarını değiştirip evrak sildiği, taraf isimlerini değiştirdiği, dosyaların içini boşalttığı ve bu işlemleri kendisinin ve birlikte çalışması nedeniyle şifrelerini bildiği savcıların UYAP oturumları üzerinden yaptığı belirtildi. Bu eylemler nedeniyle Yılmaz hakkında toplam 1190 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Ayrıca iddianamede diğer 15 sanığın da "rüşvet vermek", "silahlı terör örgütüne üye olma", "gizliliğin ihlali", "resmi belgede sahtecilik suçuna zincirleme şekilde azmettirme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılması istendiği kaydedildi.

