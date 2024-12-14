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Uygur: Türkiye, Mazlumların Yanında Güçlü Bir İttifakla Duruyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Çankırı İl Kongresi'nde Türkiye'nin uluslararası arenada güçlü konumunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 18:43
Uygur: Türkiye, Mazlumların Yanında Güçlü Bir İttifakla Duruyor

Uygur: Türkiye, Mazlumların Yanında Güçlü Bir İttifakla Duruyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Çankırı 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin uluslararası arenadaki güçlü duruşunu öne çıkardı. Uygur, "Uluslararası alanda sözü dinlenen, sahada güçlü, masada güçlü ve dünyanın neresinde bir mazlum varsa o mazlumların duasında olan, mazlumlara kol kanat geren bir Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye var." ifadelerini kullandı.

AK Parti Döneminde Yapılan Hizmetler

Uygur, konuşmasında Türkiye'nin zorlu coğrafi konumuna dikkat çekerek, "Bir taraftan 85 milyonun her birine eser, hizmet götürmeye, hak ve özgürlükler anlamında büyük reformları bir bir hayata geçirmeye devam ederken, vesayetle, terörle mücadele ederken, bir taraftan da dış politikada, uluslararası arenada özlemini duyduğumuz, hayalini yaşadığımız bir Türkiye tablosu var." dedi.

Türkiye'nin uluslararası arenada daha fazla söz sahibinin olduğunu vurgulayan Uygur, "Türkiye artık uluslararası siyasette sözü dinlenen, güçlü, vakur bir ülke. Somali-Etiyopya arasındaki arabuluculuğumuz ve Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuğumuz bunun göstergesi. Uluslararası platformlarda dik duruşumuzla mazlumların yanında yer alıyoruz. Allah'ın izniyle, 85 milyonun desteğiyle Türkiye Yüzyılı destanını yazacağız." dedi.

Akbaşoğlu'ndan Suriye Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Suriye'deki durumun önemli bir değişim gösterdiğini belirterek, "Suriye'nin 10 gün önceki durumu ile bugünkü durumu arasında 180 derece fark var. Ensar-muhacir ilişkisini 81 vilayette 85 milyon vatan evladı hakkıyla ifa etti." şeklinde konuştu.

Kongreye katılan Aİ Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ise kongrelerin yenilenme, kucaklaşma ve kenetlenme açısından önemine vurgu yaptı. Salonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Erzurum İl Kongresi'nde yaptığı konuşma da canlı olarak takip edildi.

Kongreye ayrıca Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Köse, AK Parti İl Koordinatörleri Hüseyin Altunsoy ve Ayhan Salman katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çankırı 8....

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çankırı 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da yer aldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çankırı 8....

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çankırı 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da yer aldı.

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