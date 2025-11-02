Uyku Apnesi Robotik Cerrahiyle İyileşiyor: Dil Kökü Bademciği Ameliyatı

Uyku apnesi robotik cerrahiyle tedavi edilebiliyor

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan, toplumda sık görülen ancak çoğunlukla farkına varılmayan uyku apnesi sorununda, dil kökü bademciğinin büyük olduğu vakalarda robotik cerrahinin etkili olduğunu belirtti.

Kayhan, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Robotik cerrahi, büyük dil kökü bademciği, dil kökünün aşırı büyük olması..."

Toplumda yaygın ama geç fark ediliyor

Prof. Dr. Kayhan, horlama, uykuda nefesin durması ve sabah yorgun uyanma gibi belirtilerle seyreden uyku apnesinin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de erkekler arasında yaygın olduğunu vurguladı. Toplumda yüzde 10 oranında görülen bu hastalığın tüm aile bireylerini etkilediğini ifade etti.

Hastaların uykuda neler yaşadığının farkında olmadığını aktaran Kayhan, eşlerin sıklıkla endişe duyduğunu; kimi zaman eşini tedavi konusunda ikna edemeyip video kaydı alarak başvuranların olduğunu söyledi. Kayhan, "Hastalar genellikle durumlarını ciddiye almıyorlar veya önemsemiyorlar, inanmıyorlar. Horlamayı hafife almak, sosyal etkiler dışında en önemlisi kalp hastalıklarından yüksek tansiyona kadar bir çok ciddi sağlık sorununa zemin hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

Robotik cerrahiyle tedavi ve vaka anlatımı

Kayhan, uyku apnesinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu, özellikle dil kökü bademciği gibi durumlarda robotik cerrahinin büyük avantaj sağladığını belirtti. Kayhan, bu bölgelerin diğer cerrahi tekniklerle yeterince ulaşılamadığını, robotik cerrahi ile kişiye dışarıdan bir kesi olmadan başarılı müdahaleler yapıldığını söyledi.

Kayhan, hastalarından Mehmet Murat Yılmaz örneğini anlatarak, hastanın robotik cerrahi ile uyku apnesine neden olan dil kökü bademciğinin alındığını ve "Hasta ameliyatın üçüncü, dördüncü haftasında yeniden doğmuş gibi hissettiğini söylüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Hastanın deneyimi

Eczacı Mehmet Murat Yılmaz, yıllardır uykuda nefes durması, baş ağrısı, çarpıntı ve uykusuzluk şikayetleri yaşadığını belirterek süreci şöyle anlattı:

"Eşim uykuda nefesimin kesildiğini hissetti. Kabus görür gibi uykudan çığlık atarak uyanıyordum. 3-5 doktor gezdim, sonunda doğru teşhis konuldu, uyku apnesi. Buna neden olan da dil kökündeki bademcikmiş. Robotik cerrahi ile alındı."

Yılmaz, ameliyat sonrası durumu hakkında, "Ameliyat sonrasını tarif etmek gerekirse yeniden doğmuş gibiyim. Sabahları alarmsız, dinç bir şekilde uyanıyorum. Bu ameliyatı 10 kere daha olmam gerekirse yine olurum. Ağrılı bir süreç ama sonuç buna değer." ifadelerini kullandı.

