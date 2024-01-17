Uyuşmazlık Mahkemesi'nin yeni başkanı Rıdvan Güleç oldu

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri arasından Rıdvan Güleç, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçildi. Başkanvekili ise Kenan Yaşar oldu. AYM'nin bu kararı Resmi Gazete'de ilan edildi.

Uyuşmazlık Mahkemesi'nin yeni başkanı Rıdvan Güleç oldu
Yayın Tarihi:

Uyuşmazlık Mahkemesin'de değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikte yeni başkan ve başkan vekilinin isimleri kamuoyu ile paylaşıldı. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına ve Başkanvekilliğine kimlerin seçildiği Resmi Gazete'de ilan edildi ve kesinleşmiş oldu. 

rıdvan güleç

6216 sayılı Anayasa Mahkemesi Kanunu'nun 12'nci ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu'nun 4'üncü maddelerine göre 16 Ocak'ta yapılan seçim sonucunda, Anayasa Mahkemesi Üyesi Rıdvan Güleç, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı oldu. 

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan Yardımcısı ise Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar seçildi.

Öne Çıkanlar
O ilde yaşayan emekliler bayram edecek! Hemen başvurun: 1000 TL ikramiye verilecek O ilde yaşayan emekliler bayram edecek! Hemen başvurun: 1000 TL ikramiye verilecek
Kamu bankası ayda 4500 TL taksitle faizsiz 550 bin TL kredi veriyor! Dev nakit ihtiyaçlarına acil çözüm Kamu bankası ayda 4500 TL taksitle faizsiz 550 bin TL kredi veriyor! Dev nakit ihtiyaçlarına acil çözüm
23.500 TL promosyon Yapı Kredi gözü kapalı ödeyecek! Alan düğün bayram edecek 23.500 TL promosyon Yapı Kredi gözü kapalı ödeyecek! Alan düğün bayram edecek
Çok Okunanlar
İstanbulkart kullananlar için son gün 31 Ocak! İstanbulkart kullananlar için son gün 31 Ocak! ABD, Japonya ve Güney Kore'den ortak deniz tatbikatı ABD, Japonya ve Güney Kore'den ortak deniz tatbikatı İzmir'de kozmetik ürün deposunda çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti İzmir'de kozmetik ürün deposunda çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti Kırgızistan'da eğitim talimi yapan Mi-8 askeri helikopter düştü Kırgızistan'da eğitim talimi yapan Mi-8 askeri helikopter düştü Bursa'da geniş çaplı operasyon: 1000 polisin katıldığı operasyonda 49 uyuşturucu şüphelisi yakalandı Bursa'da geniş çaplı operasyon: 1000 polisin katıldığı operasyonda 49 uyuşturucu şüphelisi yakalandı