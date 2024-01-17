Uyuşmazlık Mahkemesi'nin yeni başkanı Rıdvan Güleç oldu

Uyuşmazlık Mahkemesin'de değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikte yeni başkan ve başkan vekilinin isimleri kamuoyu ile paylaşıldı. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına ve Başkanvekilliğine kimlerin seçildiği Resmi Gazete'de ilan edildi ve kesinleşmiş oldu.





6216 sayılı Anayasa Mahkemesi Kanunu'nun 12'nci ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu'nun 4'üncü maddelerine göre 16 Ocak'ta yapılan seçim sonucunda, Anayasa Mahkemesi Üyesi Rıdvan Güleç, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı oldu.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan Yardımcısı ise Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar seçildi.