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Uyuşturucu bağımlısı baba 6 aylık bebeğine kafa attı!

Dün akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre K.Ç., uyuşturucu kullanımının etkisiyle eve geldiği sırada ailesine saldırdı. Eşi Yeter Ç. ve büyük kızı Selinay Ç.'yi döven K.Ç., daha sonra 6 aylık bebeği Zeynep'e kafa attı. Çığlık sesleri üzerine komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 21.06.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 15:18
Uyuşturucu bağımlısı baba 6 aylık bebeğine kafa attı!

Dün akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre K.Ç., uyuşturucu kullanımının etkisiyle eve geldiği sırada ailesine saldırdı. Eşi Yeter Ç. ve büyük kızı Selinay Ç.'yi döven K.Ç., daha sonra 6 aylık bebeği Zeynep'e kafa attı. Çığlık sesleri üzerine komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALI BEBEK YOĞUN BAKIMDA

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Yeter Ç. ve Selinay Ç., Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Zeynep Ç. ise yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirdi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan K.Ç., gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı. Şiddet olayının ayrıntıları soruşturma kapsamında detaylı olarak incelenirken, ailenin sağlık durumları ise yakından takip ediliyor.

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