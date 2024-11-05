Uyuşturucu ile Mücadelede Narkoçelik-46 Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

Uyuşturucuyla Mücadelede Önemli Bir Adım

Narkoçelik-46 operasyonları sayesinde 42 kişi tutuklanırken, 67 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Bitlis, Diyarbakır, Van, Manisa, Ankara, Artvin, Antalya, Malatya, Sakarya, Hatay, Gaziantep, Mersin, Aydın ve Şırnak il jandarma komutanlıklarının uyuşturucu madde üreticileri ve satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonların detaylarını paylaştı.

Ele Geçirilen Miktarlar

Operasyonlarda 2 ton 3 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 976 bin 345 kök kenevir ve kök skunk ile birlikte 68 bin 737 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu ile Mücadelede Kararlılık

Yerlikaya, "Uyuşturucuyu küresel bir felaket olarak görüyoruz." diyerek bu mücadelenin önemine değindi. Ayrıca, Türkiye'nin zehir tacirlerinden temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

Operasyonları Gerçekleştiren Ekiplere Teşekkür

Operasyonlara katılan Cumhuriyet Başsavcılıkları ve jandarma ekiplerine teşekkür eden Yerlikaya, toplumun geleceği olan gençleri koruma kararlılığını yineledi.