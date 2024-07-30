Uyuşturucu Kuryeliği: Türkiye'de İran Uyruklu İki Şüpheli Tutuklandı

Kırşehir'de Uyuşturucu Kuryeliği Operasyonu

Kırşehir'de, midesinde toplamda 1 kilo 300 gram eroin ve 550 gram Afyon sakızı taşıdığı tespit edilen iki İran uyruklu şüpheli, narkotik ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin Yakalanması

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen Y.S. ve H.S.'nin bulunduğu yolcu otobüsünü kent girişinde durdurdu. Otobüs üzerindeki arama sırasında, şüphelilerin eşyalarında uyuşturucu bulunamadı.

Tıbbi Müdahale ve Kapsül Tespiti

Halsiz ve tedirgin tavırları nedeniyle ekipler tarafından hastaneye kaldırılan şüphelilerin yapılan röntgeninde, midelerinde çok sayıda kapsül olduğu belirlendi. Tıbbi müdahale sonucu Y.S.'nin midesinden 126 kapsül halinde 1 kilo 300 gram eroin, H.S.'nin midesinden ise 44 kapsül halinde 550 gram Afyon sakızı çıkarıldı.

Yasal Süreç

Gözaltına alınan ve polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, cumhuriyet savcılığına sevk edilerek, sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldılar. Her iki zanlı da tutuklandı.

Kırşehir'de midesinde 1 kilo 300 gram eroin ve 550 gram Afyon sakızı bulunan kapsüller ele geçirilen İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir'de midesinde 1 kilo 300 gram eroin ve 550 gram Afyon sakızı bulunan kapsüller ele geçirilen İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.