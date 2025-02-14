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Uyuşturucu Operasyonlarında 2.656 Şüpheli Yakalandı

Son 3 haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2.656 şüpheli yakalandı ve büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 09:17
Uyuşturucu Operasyonlarında 2.656 Şüpheli Yakalandı

Uyuşturucu Operasyonlarında Çarpıcı Başarı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik son 3 hafta içinde düzenlenen operasyonlar sonucunda 2.656 şüpheli yakalandığını duyurdu.

Operasyonların Detayları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonların 78 ilde, özellikle Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyük şehirlerde yapıldığını belirtti. Bu operasyonlar neticesinde 1 ton 806 kilogram uyuşturucu madde ve 8 milyon 437 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Küresel Mücadele Vurgusu

Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelenin sadece bir güvenlik meselesi olmadığını, aynı zamanda yarınlarımız açısından da büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. "Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız," diyen Bakan, bu konudaki kararlılığını vurguladı.

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