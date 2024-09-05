Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla Dört Şüpheli Gözaltında

Sultanbeyli'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Sultanbeyli'de, uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan dört şahıs gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yavuz Selim Mahallesi'nde uyuşturucu faaliyetlerinin sürdüğü belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramada, 288 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 11 fişek, 23 bin 800 lira ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin Durumu

Operasyonda yakalanan şüpheliler O.K, N.S, Ö.Y. ve H.Ö. hakkında işlem yapıldı. Sorgulama sırasında O.K'nin "kasten yaralama" suçundan aranma kaydı olduğu belirlendi.

Diğer üç şüpheli, N.S, H.Ö. ve Ö.Y. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından işlemler gerçekleştirilerek dosyaları adli makamlara gönderildi.

Şüpheli O.K. ise, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sultanbeyli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alınırken adresteki aramada ele geçirilen 288 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 11 fişek, 23 bin 800 lira ve 4 cep telefonu ilçe emniyet müdürlüğü binasındaki sergi alanında görüntülendi.