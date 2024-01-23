Uyuşturucu ticaretinden aranıyordu, esrar taşırken yakayı ele verdi

Mersin'de 'uyuşturucu madde ticareti' yaparken kesin hüküm giyen R.M., otobüs terminalinde, valizlerinde 23 kilo 100 gram esrar bulunarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticaretinden aranıyordu, esrar taşırken yakayı ele verdi
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Doğu illerinden otobüsle kente büyük miktarda uyuşturucu taşınacağı ihbarı alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için hazırlandı. Ekipler, otobüs terminalinde tedbir aldı.

uyuşturucu-operasyonu

Kimliği belirlenen R.M., otobüs terminaline vardığında yakalanarak gözaltına alındı. R.M.'nin valizlerinde yapılan aramada 23 kilo 100 gram esrar bulundu. R.M.'nin 'uyuşturucu madde ticareti' yapmaktan 18 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye gönderilen R.M. hapse atıldı.

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