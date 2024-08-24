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Uzay İstasyonunda Mahsur Kalan Astronotlar Şubata Kadar Bekleyecek

NASA, arızalanan Boeing mekik nedeniyle uzayda mahsur kalan iki astronotu Şubat 2025'e kadar tutma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 22:27
Uzay İstasyonunda Mahsur Kalan Astronotlar Şubata Kadar Bekleyecek

Uzay İstasyonunda Mahsur Kalan Astronotlar İçin Kritik Karar

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Boeing'in mekiğinde yaşanan arıza sebebiyle, uzay istasyonunda yaklaşık iki aydır mahsur kalan iki astronotunu 2025 Şubatına kadar uzayda tutma kararı aldı.

Boeing Kapsülünde Arıza

NASA, Boeing'in arızalı kapsülü ile astronotları dünyaya geri getirmenin çok riskli olduğuna kanaat getirdi. Bu sebeple astronotların, SpaceX kapsülüyle geri dönüşlerinin sağlanması için gelecek yıla kadar beklemeleri gerekecek. Böylece, astronotların normalde bir hafta sürmesi planlanan test uçuşu, sekiz aydan fazla bir zamana yayılmış olacak.

Astronotlar Uzayda Mahsur

Tecrübeli pilotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, haziran ayından beri Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalmış durumdalar. NASA yöneticisi Bill Nelson, "Doğası gereği bir test uçuşu ne güvenli ne de rutindir. Bu nedenle bu karar, güvenliğe yönelik bir taahhüttür." şeklinde bir açıklama yaptı. Yönetici yardımcısı Jim Free ise "Bu kolay bir karar olmadı ama kesinlikle doğru bir karar." dedi.

Boeing'den Açıklama

Boeing, bu ertelemenin ardından yayımladığı yazıda, "Boeing her şeyden önce mürettebatın ve uzay aracının güvenliğine odaklanmaya devam ediyor. Görevi NASA'nın belirlediği şekilde yürütüyoruz ve uzay aracını güvenli ve başarılı bir şekilde mürettebatsız dönüş için hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Starliner Mekikinin Durumu

Starliner mekiğinin, eylül başında otomatik pilotla geri dönüp New Mexico çölüne iniş yapması bekleniyor. Boeing, 2 ertelemenin ardından 5 Haziran'da 2 NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya göndermişti. Ancak, mekikte tespit edilen helyum sızıntısı nedeniyle yapılan incelemelerde sorunun kaynağı belirlenememiş ve aracın Dünya'ya dönüşü 4 defa ertelenmişti.

Uzay istasyonunda 1 hafta geçirmeleri planlanan astronotların, kesin dönüş tarihi ve nasıl dönecekleri konusunda henüz bir netlik bulunmamaktadır.

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