Uzayda Mahsur Kalan Astronotların Dönüşü Yine Ertelendi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Boeing mekiğinin arızası nedeniyle yaklaşık 7 aydır uzay istasyonunda mahsur kalan astronotların dönüş tarihinin bir kez daha ertelendiğini duyurdu.

Nasa'nın yaptığı açıklamada, teknik sorunlar sebebiyle haziran başından bu yana Dünya'ya dönmeyi bekleyen astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams için yerine geçecek mürettebatın fırlatılmasının geciktiği belirtildi. Bu durum, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan astronotların dönüşünün Mart veya Nisan 2025 tarihine kadar gerçekleşemeyeceği anlamına geliyor.

Wilmore ve Williams'ın dönüşünü sağlamak amacıyla planlanan test uçuşu, martta gerçekleşirse toplamda 10 ay sürecek.

Boeing'in Starliner mekiği, 5 Haziran'da NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams'ı uzaya göndermiş ancak helyum sızıntısı nedeniyle sorunlar yaşamıştı. Mekikte yapılan incelemelerin sonucunda sorunun kaynağı belirlenemediği için aracın Dünya'ya dönüşü bir dizi kez ertelendi.

NASA, arızalı kapsülle iki astronotu Dünya'ya geri getirmenin büyük bir risk taşıdığını değerlendirerek, astronotların Şubat 2025'e kadar uzayda kalacağını açıklamıştı. Ardından Starliner mekik mürettebatsız bir şekilde Dünya'ya döndüğünü bildirmişti.