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Uzaydan Görüntülenen Mazot Yangınlarının Etkisi: 19 Bin 600 Futbol Sahası Alan Yanmış

Türkiye'de çıkan orman yangınlarında 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde alan zarar gördü. İTÜ araştırmacıları uzaydan görüntüledi.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 12:38
Uzaydan Görüntülenen Mazot Yangınlarının Etkisi: 19 Bin 600 Futbol Sahası Alan Yanmış

Uzaydan Görüntülenen Orman Yangınları

İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada, son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınları sonucu zarar gören alanlar "Sentinel-2" uydusu ile görüntülendi.

Yangınların Etkilediği Alanlar

İtü Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nden Doç. Dr. Orkan Özcan’ın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, İzmir, Çanakkale, Aydın, Manisa, Bolu ve Muğla bölgelerindeki yangınların hasarını tespit etmek için detaylı analizler yapıldı.

Uzaydan elde edilen görüntülerde, en çok zarar gören alanların İzmir’in Karşıyaka ve Bolu’nun Göynük ilçeleri olduğu saptandı. Yangınların, aşağıdaki bölgelerde önemli hasara yol açtığı belirlendi:

  • Karşıyaka: 3,298 hektar
  • Göynük: 3,238 hektar
  • Çanakkale Gelibolu: 1,471 hektar
  • Manisa Karayakup: 2,437 hektar
  • Aydın Bozdoğan: 2,304 hektar
  • Didim: 329 hektar
  • Muğla Yatağan: 272 hektar

Toplamda 13,000 hektardan fazla alan yangınlardan etkilenmiştir.

Sonuç ve İlerleyiş

Dr. Semih Sami Akay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangınların doğadaki tahribatını değerlendirdiklerini ifade ederek, "Laboratuvarımızda, orman yangınlarının yarattığı hasarın boyutunu hesaplıyoruz. Yangınların en çok etkilendiği yerler Karşıyaka ve Göynük iken, Yatağan en az etkilenen yer oldu." diye konuştu.

Akay, toplamda yaklaşık 14,000 hektarın, yani 19,600 futbol sahası büyüklüğündeki alanın etkilenmiş olduğunu vurguladı. Ayrıca, laboratuvar çalışmalarında, yangınların etkilediği arazilerin envanterini çıkartmaya yönelik adımlar attıklarını ekledi.

Türkiye'de son dönemde İzmir, Çanakkale, Aydın, Manisa, Bolu ve Muğla'da çıkan yangınlarda zarar...

Türkiye'de son dönemde İzmir, Çanakkale, Aydın, Manisa, Bolu ve Muğla'da çıkan yangınlarda zarar gören 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alan "Sentinel-2" uydusuyla görüntülendi. İstanbul Topkapı Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Semih Sami Akay, açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de son dönemde İzmir, Çanakkale, Aydın, Manisa, Bolu ve Muğla'da çıkan yangınlarda zarar...

Türkiye'de son dönemde İzmir, Çanakkale, Aydın, Manisa, Bolu ve Muğla'da çıkan yangınlarda zarar gören 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alan "Sentinel-2" uydusuyla görüntülendi. İstanbul Topkapı Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Semih Sami Akay, açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de son dönemde İzmir, Çanakkale, Aydın, Manisa, Bolu ve Muğla'da çıkan yangınlarda zarar...

Türkiye'de son dönemde İzmir, Çanakkale, Aydın, Manisa, Bolu ve Muğla'da çıkan yangınlarda zarar gören 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alan "Sentinel-2" uydusuyla görüntülendi. İstanbul Topkapı Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Semih Sami Akay, açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de son dönemde İzmir, Çanakkale, Aydın, Manisa, Bolu ve Muğla'da çıkan yangınlarda zarar...

Türkiye'de son dönemde İzmir, Çanakkale, Aydın, Manisa, Bolu ve Muğla'da çıkan yangınlarda zarar gören 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alan "Sentinel-2" uydusuyla görüntülendi. İstanbul Topkapı Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Semih Sami Akay, açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de son dönemde İzmir, Çanakkale, Aydın, Manisa, Bolu ve Muğla'da çıkan yangınlarda zarar...

Türkiye'de son dönemde İzmir, Çanakkale, Aydın, Manisa, Bolu ve Muğla'da çıkan yangınlarda zarar gören 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alan "Sentinel-2" uydusuyla görüntülendi. İstanbul Topkapı Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Semih Sami Akay, açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de son dönemde İzmir, Çanakkale, Aydın, Manisa, Bolu ve Muğla'da çıkan yangınlarda zarar...

Türkiye'de son dönemde İzmir, Çanakkale, Aydın, Manisa, Bolu ve Muğla'da çıkan yangınlarda zarar gören 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alan "Sentinel-2" uydusuyla görüntülendi. İstanbul Topkapı Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Semih Sami Akay, açıklamalarda bulundu.

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