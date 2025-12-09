Uzm. Dr. Şan: Çocuklarda grip okullarda hızla yayılıyor

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Emine Sibel Şan, ailelere ve öğretmenlere kritik uyarılarda bulundu.

Enfeksiyon artışı ve bulaşma riski

"Okulların açılmasıyla birlikte enfeksiyonlar çok daha kolay yayılıyor. Grip, özellikle ilk 24-48 saatte oldukça bulaşıcıdır. Aynı sınıf ortamını paylaşan çocuklarda virüsün yayılması kaçınılmaz hale geliyor. Bu nedenle velilerin belirtileri doğru tanıması ve çocuklarını hasta olduklarında okula göndermemesi kritik önem taşıyor" dedi.

Belirtiler

Uzm. Dr. Şan, çocuklarda grip belirtilerinin ani ve şiddetli başlayabileceğini belirterek şu semptomları sıraladı: Yüksek ateş (38c ve üzeri), halsizlik, bitkinlik, uykuya meyil, kas ve eklem ağrıları, kuru öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı, baş ağrısı. Ayrıca küçük çocuklarda bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı görülebilmektedir.

Ne zaman doktora başvurulmalı?

"Gripte ateş genellikle aniden yükselir ve çocuğun genel durumu hızlı bozulur. Basit soğuk algınlığında belirtiler daha hafiftir. Eğer ateş 3 günden uzun sürüyorsa veya çocuk nefes almakta zorlanıyorsa mutlaka doktora başvurulmalıdır" uyarısında bulundu.

Riskli gruplar ve olası komplikasyonlar

Uzm. Dr. Şan, bazı çocuklarda grip daha ağır seyredebildiğini belirterek risk gruplarını şöyle sıraladı: 5 yaş altı çocuklar, kronik hastalığı bulunanlar (astım, kalp hastalıkları, diyabet vb.), bağışıklık sistemi zayıf olanlar, prematüre doğanlar. Bu çocuklarda grip zatürreye, kulak enfeksiyonlarına veya ciddi solunum sıkıntılarına yol açabilir.

Son söz

"Bu nedenle risk grubundaki çocukların belirtileri hafif bile olsa mutlaka değerlendirilmesi gerekir" diye konuştu.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI UZM. DR. EMİNE SİBEL ŞAN, AİLELERE VE ÖĞRETMENLERE KRİTİK UYARILARDA BULUNDU.