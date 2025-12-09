Uzm. Dr. Soner Demirel: 5 Önlemle Çocukları Kış Hastalıklarından Koruyun

Uzm. Dr. Soner Demirel: 5 önlemle çocukları kış hastalıklarından korumak mümkün

Kış aylarının yaklaşmasıyla polikliniklerde çocuk hasta sayısında artış gözleniyor. Soğuk hava, kapalı ortamlar ve hızla yayılan virüsler çocukları yetişkinlere kıyasla daha savunmasız hale getiriyor. Memorial Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Soner Demirel, kış hastalıklarının çoğunun basit ama etkili önlemlerle engellenebileceğini vurguladı.

Kışın en sık görülen hastalıklar

Grip (İnfluenza): Yüksek ateş, öksürük ve kas ağrıları ile seyreder; okul ortamında hızla yayılabilir.

Soğuk algınlığı: Burun akıntısı, hapşırık ve hafif ateş ile ortaya çıkar; bir kışta birkaç kez tekrar edebilir.

Bronşiyolit: Özellikle bebeklerde nefes darlığı ve hırıltılı solunumla görülür; hastaneye yatış gerektirebilir.

Zatürre (Pnömoni): Ateş, öksürük ve nefes darlığıyla seyreden akciğer enfeksiyonudur.

Orta kulak iltihabı (Otit): Soğuk algınlığı sonrası kulak ağrısı ve ateşe neden olabilir.

Krup: Gece artan öksürük ve boğuk ses ile karakterizedir; 6 ay–3 yaş arası çocuklarda yaygındır.

Hasta olmadan önlemek altın kuraldır

Hastalığın kapalı alanlarda damlacık yoluyla kolayca bulaştığını belirten Uzm. Dr. Soner Demirel, asıl hedefin hastalık başlamadan önce önlem almak olduğunu söyledi. Doğru uygulanan önlemlerle bulaş riskinin yüzde 50’ye kadar azalabileceğine dikkat çekti.

Çocukları koruyacak 5 temel önlem

1. El hijyeni: Çocuklara düzenli el yıkama alışkanlığı kazandırılmalı. Eller en az 20 saniye sabunla yıkanmalı. Okuldan dönüşte, yemeklerden önce ve tuvalet sonrası mutlaka el temizliği yapılmalı.

2. Aşılar: Grip aşısı her sonbaharda yapılmalı. Astım gibi kronik hastalığı olan çocuklarda grip aşısı daha da önem taşıyor. Ayrıca Pnömokok, Hib ve RSV aşıları ciddi enfeksiyonlara karşı koruyor.

3. Havalandırma ve nem kontrolü: Ev ve okul ortamları düzenli havalandırılmalı. İç mekan nem oranı yüzde 40–60 arasında tutulmalı; kuru hava virüs yayılımını hızlandırıyor.

4. Sigara ve maske: Sigara dumanı çocuklar için ciddi bir risk oluşturuyor. Salgın dönemlerinde maske kullanımı koruyucu oluyor. Alışveriş merkezleri ve toplu taşıma bulaş riskinin en yüksek olduğu yerlerdir.

5. Doğru giyim: Çocuklar kat kat giydirilerek terleme ve üşümenin önüne geçirilmeli. Soğuk havalarda atkı, bere ve eldiven kullanımı ihmal edilmemeli.

Bağışıklığı güçlendirmek hastalıklara karşı kalkan oluşturuyor

Uzm. Dr. Soner Demirel, güçlü bağışıklığın kış hastalıklarını daha hafif atlatmada etkili olduğunu belirtti ve şu önerileri sıraladı:

Dengeli beslenme: C vitamini içeren meyveler, çinko kaynakları ve probiyotikler bağışıklığı destekler.

Yeterli uyku: Çocukların günde 10–12 saat uyuması gerekiyor.

Fiziksel aktivite: Soğuk havaya rağmen açık hava yürüyüşleri bağışıklığı artırır.

Stres yönetimi: Aile içi huzur ve hobiler çocukların stresini azaltır.

Düzenli kontroller: Alerji ve astım gibi durumların erken teşhisi önemlidir.

Uzm. Dr. Soner Demirel, ailelerin kış hastalıklarına karşı bilinçli olması halinde çocuk sağlığının doğrudan korunacağını yineledi ve alınabilecek basit önlemlerin altını çizdi.

