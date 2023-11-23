Uzman isim Aksaray ,Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Sivas'ı 'Risk yüksek' deyip uyardı!

Türkiye, önümüzdeki hafta sonunda yeniden sert hava olaylarına maruz kalabilir. Bu nedenle, muhtemel sert hava etkilerine karşı uyarılar yapılmaya başlandı.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, İç Anadolu bölgesinde bulunan Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat illeri için "risk yüksek" uyarısında bulundu.

Kerem Ökten'in paylaştığı mesaj, "Dikkat! Pazar günü ülkemizde fırtına beklentisi var. Geniş bir alanda etkili olacak. İstanbul, İzmir ve Ankara da etkilenecek. Özellikle Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da risk yüksek. Kuvvetli yağışlar da eşlik edecek. Birçok yerde kar nedeniyle ulaşımda aksamalar da olabilir." şeklindeydi.





Bu uyarılar, özellikle belirtilen bölgelerdeki vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları için önemli bir uyarı niteliğindedir.