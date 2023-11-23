Uzman isim Aksaray ,Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Sivas'ı 'Risk yüksek' deyip uyardı!

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, paylaşım platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Pazar günü için Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat illerinde "risk yüksek" uyarısında bulundu. Ökten, halkı bu bölgelerde dikkatli olmaları konusunda uyardı ve olası olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Uzman isim Aksaray ,Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Sivas'ı 'Risk yüksek' deyip uyardı!
Yayın Tarihi:

 

Türkiye, önümüzdeki hafta sonunda yeniden sert hava olaylarına maruz kalabilir. Bu nedenle, muhtemel sert hava etkilerine karşı uyarılar yapılmaya başlandı.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, İç Anadolu bölgesinde bulunan Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat illeri için "risk yüksek" uyarısında bulundu.

Kerem Ökten'in paylaştığı mesaj, "Dikkat! Pazar günü ülkemizde fırtına beklentisi var. Geniş bir alanda etkili olacak. İstanbul, İzmir ve Ankara da etkilenecek. Özellikle Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da risk yüksek. Kuvvetli yağışlar da eşlik edecek. Birçok yerde kar nedeniyle ulaşımda aksamalar da olabilir." şeklindeydi. 

hava-durumu

Bu uyarılar, özellikle belirtilen bölgelerdeki vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları için önemli bir uyarı niteliğindedir.

Öne Çıkanlar
5-10 bin TL'si olan arsa sahibi olacak! Milli Emlak sudan ucuza arsa satışını başlattı: Bu illere talih kuşu kondu 5-10 bin TL'si olan arsa sahibi olacak! Milli Emlak sudan ucuza arsa satışını başlattı: Bu illere talih kuşu kondu
Yumurtayı soyduktan sonra kabuklarını saklayın! Dışarda parayla satılıyor, binbir derdin devası çıktı Yumurtayı soyduktan sonra kabuklarını saklayın! Dışarda parayla satılıyor, binbir derdin devası çıktı
Bu market bedava 5 litrelik ayçiçek yağı dağıtıyor! Yakınında olan koşsun, kapış kapış gidiyor Bu market bedava 5 litrelik ayçiçek yağı dağıtıyor! Yakınında olan koşsun, kapış kapış gidiyor
Çok Okunanlar
Tapusu olanlar belediyeye koşacak! 5 yıl geriye dönük binlerce liranız geri verilecek: Hemen başvurun Tapusu olanlar belediyeye koşacak! 5 yıl geriye dönük binlerce liranız geri verilecek: Hemen başvurun Ankara'daki kan donduran cinayette yürek yakan detay! Küçük kızın son sözleri gözyaşlarına boğdu Ankara'daki kan donduran cinayette yürek yakan detay! Küçük kızın son sözleri gözyaşlarına boğdu Dilan Polat ve Engin Polat davasında bomba gelişme! O isim tahliye oldu Dilan Polat ve Engin Polat davasında bomba gelişme! O isim tahliye oldu Zonguldak'taki gemi faciasından bir acı haber daha Zonguldak'taki gemi faciasından bir acı haber daha Merkez Bankası'ndan kredi kartı kullananlara uyarı! Merkez Bankası'ndan kredi kartı kullananlara uyarı! Hacizli araçlarınızı geri almak için son 10 gün! Hacizli araçlarınızı geri almak için son 10 gün!