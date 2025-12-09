Uzman Uyardı: Kışta Ateş, Öksürük ve Halsizlik Belirtilerine Dikkat

Liv Hospital Samsun İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Manolya Gökrem, kış aylarında enfeksiyon hastalıklarının hızla arttığını ve poliklinik başvurularında belirgin yükseliş yaşandığını belirtti. "İç hastalıkları polikliniğine başvuran hasta sayısı mevsimsel değişikliklerle birlikte kışın belirgin şekilde artmaktadır. Ateş, öksürük, halsizlik ve nefes darlığı gibi şikâyetler ihmal edilmemelidir" dedi.

"Erken tanı tedavi sürecini kısaltıyor"

Uzm. Dr. Gökrem, enfeksiyon şikâyetlerinin basit bir viral tablo olarak geçiştirilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Ateş, öksürük, halsizlik, kas ağrısı, boğaz ağrısı ve nefes darlığı gibi belirtilerin uzun sürmesi ya da ağırlaşması halinde mutlaka hekim değerlendirmesine başvurulması gerektiğini vurguladı. "Şikâyetlerin uzun sürmesi, ağırlaşması ya da nefes darlığıyla birlikte seyretmesi durumunda mutlaka hekim değerlendirmesi gerekir. Geç başvuru tedavi sürecini uzatırken bazı hastalarda tabloyu da ağırlaştırabilir. Kronik hastalığı olan bireylerde tablo daha ağır seyredebilir" diye konuştu.

"Bağışıklık sistemi kışın daha fazla zorlanıyor"

Bağışıklığı güçlendirmenin önemine değinen Uzm. Dr. Gökrem, düzenli beslenme, yeterli uyku ve stres yönetiminin kritik olduğunu belirtti. Vitamin eksiklikleri, tiroit problemleri, diyabet ve hipertansiyon gibi iç hastalıkları polikliniğinde sık görülen durumların kışın daha belirgin hale geldiğini ve kronik hastaların rutin kontrollerini aksatmaması gerektiğini söyledi. "Grip ve zatürre aşıları ciddi komplikasyonların önüne geçmektedir" şeklinde konuştu.

Koruyucu önlemler enfeksiyon riskini azaltıyor

Uzm. Dr. Manolya Gökrem, kapalı alanların daha sık kullanılması nedeniyle kış aylarında enfeksiyonların hızla yayıldığını belirterek topluma koruyucu hekimlik mesajları verdi. El hijyeni, kalabalık ortamlarda maske kullanımı ve hasta kişilerle temastan kaçınma gibi temel korunma yöntemlerinin önemine dikkat çekti. "Ev ve iş yerlerinin havalandırılması, ortak yüzey temizliği ve kişisel eşyaların paylaşılmaması enfeksiyon riskini ciddi şekilde azaltıyor" ifadelerini kullandı.

Modern tıpta güçlü tedavi seçenekleri bulunsa da Uzm. Dr. Gökrem, en etkili yöntemin korunma olduğunu vurgulayarak şu uyarıda bulundu: "Sağlığınızı ihmal etmeyin, vücudunuzun verdiği sinyalleri önemseyin."

LİV HOSPİTAL SAMSUN İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. MANOLYA GÖKREM