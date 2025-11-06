Uzman Uyarıyor: Ani Isı Değişimleri Bel Ağrısını Artırıyor

Op. Dr. Yaşar Karataş, mevsim geçişlerindeki ani sıcaklık farklarının bel ağrısını artırdığını; D vitamini, uygun giyim ve düzenli egzersizin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 10:21
Toplumun yaklaşık yüzde 80’i yaşamlarının bir döneminde bel ağrısıyla karşılaşıyor. Medicana Sağlık Grubu Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Yaşar Karataş, mevsim geçişlerinde yaşanan sıcaklık farkları ve hava akımlarının kas-iskelet sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturarak bel ağrılarının daha sık görülmesine neden olduğunu belirtti.

Günümüzde hareketsiz yaşam tarzı, kilo fazlalığı ve dengesiz beslenme alışkanlıklarının omurga sağlığını olumsuz etkilediğini ve birçok kişide omurga yıpranmasına yol açtığını söyleyen Medicana Konya Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahı Op. Dr. Yaşar Karataş, yıpranmış omurgada yapılan ani hareketlerin kas ve eklem zorlanmalarına bağlı ağrılara neden olabileceğine dikkat çekti. Dr. Karataş, özellikle sonbahardan kışa geçiş döneminde bel sağlığına özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

D vitamini, kalsiyum ve kemik sağlığı

Mevsim geçişlerindeki sıcaklık farklılıklarının kaslarda ani kasılmalara ve dolaşım bozukluklarına yol açtığını, bunun da omurga çevresindeki kas dokusunun gerginleşmesine neden olduğunu belirten Dr. Karataş, "Isı düşmesi kaslardaki kan akımını azaltır. Bu da iyileşme sürecini yavaşlatarak ağrıların uzamasına da neden olur" dedi.

Soğuyan havalarla birlikte güneş ışığından daha az yararlanıldığını ifade eden Dr. Karataş, D vitamininin önemine dikkat çekti: "D vitamini, kalsiyumla birlikte kemik gücünü artırır. Güneş ışığı azaldığında D vitamini üretimi de düşer. Bu durum osteoporoza zemin hazırlayabilir ve iskelet sistemi ağrılarına yol açabilir." Uygun saatlerde güneşten faydalanmanın ve dengeli beslenmenin önemine işaret etti.

Kıyafet seçimi ve egzersiz önerileri

Soğuk havalarda mevsime uygun giyinmenin kas spazmlarını önlemede önemli rol oynadığını söyleyen Dr. Karataş, "İnce kıyafetler, araç kullanırken camı açık bırakmak veya terleme sonrası aniden soğuk havaya çıkmak kas spazmlarına ve tutulmalara yol açabilir" uyarısında bulundu.

Bel sağlığını korumanın en etkili yollarından birinin düzenli egzersiz olduğu vurgulandı. Dr. Karataş, "Egzersiz omurga kaslarını güçlendirir, eklem hareket açıklığını korur ve esnekliği artırır. Bu sayede ani hareketlerde sakatlanma riski azalır" dedi ve omurga sağlığı için düzenli hareketin önemini tekrar hatırlattı.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ BÖLÜMÜ'NDEN OP. DR. YAŞAR KARATAŞ

