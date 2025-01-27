Uzmandan Alışverişte Et Seçimi İçin Önemli Tavsiyeler

Uzmanından Alışveriş Seçeneklerine Dikkat

Selçuk Üniversitesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Gürbüz, alışveriş sırasında etlerin en son alınmasının önemine dikkat çekti. Bu yöntem ile hem etlerin bozulma riski azalacak, hem de halk sağlığı sorunlarının önüne geçilmiş olacak.

Et Sağlığı ve Riskleri

Prof. Dr. Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırmızı etin yüksek değerli protein, B grubu vitaminleri ve mineral kaynağı olduğunu belirtirken, etin uygun şekilde saklanmadığında ciddi sağlık risklerine neden olabileceğini vurguladı. "Etler, taşınma ve depolama aşamalarında mikrobiyal kontaminasyona maruz kalabiliyor" diyen Gürbüz, etin doğal yapısının mikroorganizmalar için uygun bir ortam sunduğunu ifade etti.

Alarak Alışveriş Stratejisi

Etlerin hijyen şartlarının sağlandığı market veya kasaplardan alınması gerektiğini söyleyen Gürbüz, alışverişte etlerin son sırada alınmasının kritik öneme sahip olduğunu belirtti. "Etleri satın aldıktan sonra sürede oyalanmadan evinize ulaştırmalısınız. Aksi liderde, mikroorganizmaların üremesi hızlanır," dedi.

Ürünlerin Saklama Koşulları

Evde etlerin buzdolabının soğutucu ve derin dondurucu bölümlerinde saklanması gerektiğinin altını çizen Gürbüz, kıyma gibi ürünlerin bozulma süresinin daha kısa olduğunu ifade etti. "Kıyma, buzdolabında 1-2 gün içinde tüketilmeli," diye ekledi.

Derin Dondurucuda Saklama Süresi

Prof. Dr. Gürbüz, endüstriyel olarak şok dondurma yöntemiyle dondurulmuş etlerin 1 yıl dayanabileceğini, ancak evdeki derin dondurucuların yeterli soğutmayı sağlamayabileceğini belirterek, "Evde etlerin 6 aydan fazla bekletilmemesi gerekiyor," ifadelerini kullandı. Ayrıca, kıyma ya da kuşbaşı etin dayanma süresinin 3-4 ay civarında olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Gürbüz, alışveriş yaptığımız etlerin ne zaman alınması gerektiği ve saklama koşulları hakkında dikkat edilmesi gereken noktaları dile getirerek, güvenli gıda tüketiminin önemine vurgu yaptı.

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Gürbüz, olası bozulmasının önüne geçmek için mutfak alışverişinde etin en son alınması gerektiğini ifade etti.

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Gürbüz, olası bozulmasının önüne geçmek için mutfak alışverişinde etin en son alınması gerektiğini ifade etti.