Uzmandan Uararı: 2045'te Türkiye'de 13,4 Milyon Diyabetli Bekleniyor

Uzmandan Uyarı: 2045'te Türkiye'de 13,4 Milyon Diyabetli Bekleniyor

Güven Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Cesur, Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) verilerine dayanarak dünyada ve Türkiye'de diyabet yükünün artacağı uyarısını yaptı.

IDF verileri ve 2045 öngörüsü

IDF verilerine göre dünyada diyabetli birey sayısının 2045 yılında 783 milyona ulaşacağı öngörülmektedir. Prof. Dr. Mustafa Cesur, Türkiye için ise 2045 öngörüsünün 13,4 milyon diyabetli olduğunu ve ülkemizin diyabet sıklığı bakımından dünyada 10. sırada yer alacağının tahmin edildiğini belirtti. Ayrıca, 14 Kasım Diyabet Gününün bu yıl IDF ve WHO tarafından temasının İş yerinde diyabet olarak belirlendiğini hatırlattı.

Cesur, güncel duruma ilişkin olarak 2024 verilerine göre 20-79 yaş arası erişkinlerde Türkiye'nin diyabet sayısı ve görülme sıklığı bakımından Avrupa'da ilk sırada bulunduğunu vurguladı.

Obezite ve tip 2 diyabet

Prof. Dr. Cesur, diyabetin insülin salgılanması ve etkisinde bozulma ile seyreden, karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasını etkileyen kronik bir hastalık olduğunu açıkladı. Kilolu ve obez bireylerde diyabet görülme olasılığının arttığını, ülkemizde obezite sıklığı bakımından Türkiye'nin Avrupa'da ilk sırada olduğunu belirtti.

Tip 1 ve Tip 2 diyabet ayrımına değinen Cesur, Tip 1 diyabetin mutlak insülin gerektiren form olduğunu ve daha çok gençleri etkilediğini söyledi. Diyabetli bireylerin yaklaşık yüzde 90'ını oluşturan Tip 2 diyabette insülin başlangıç tedavisi olarak öncelikli olmayabileceğini, ancak ihtiyaç halinde kullanılabileceğini kaydetti. En önemlisi olarak Tip 2 diyabetin büyük ölçüde önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekti ve özellikle obez bireylerde yaklaşık yüzde 10 civarında kilo kaybının diyabetin önlenmesinde önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Taramalar ve önleme önerileri

Prediyabete dikkat çekerek erken müdahalenin önemine işaret eden Prof. Dr. Cesur, prediyabetik bireylerin uygun önlem alınmazsa diyabete dönüşme olasılığının yüksek olduğunu söyledi. Bu nedenle, vücut ağırlığı ne olursa olsun 35 yaşından itibaren 3 yılda bir, tercihen açlık plazma glukozu ile diyabet taraması yapılması gerektiğini önerdi.

Cesur, diyabet farkındalığının yetersiz olmasının tedavinin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu belirtti. Diyabetin erken tanısı ve uygun tedavisiyle komplikasyonların önlenebileceğini, toplumun, basının ve kamuoyunun bu mücadelede birlikte hareket etmesinin toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

ENDOKRONOLOJİ VE METEBOLİZMA HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. MUSTAFA CESUR