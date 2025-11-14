Uzmandan Uararı: 2045'te Türkiye'de 13,4 Milyon Diyabetli Bekleniyor

Prof. Dr. Mustafa Cesur, IDF verilerine göre 2045'te Türkiye'de 13,4 milyon diyabetli olacağını; obezitede Avrupa birinciliğimizi vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 11:14
Uzmandan Uararı: 2045'te Türkiye'de 13,4 Milyon Diyabetli Bekleniyor

Uzmandan Uyarı: 2045'te Türkiye'de 13,4 Milyon Diyabetli Bekleniyor

Güven Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Cesur, Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) verilerine dayanarak dünyada ve Türkiye'de diyabet yükünün artacağı uyarısını yaptı.

IDF verileri ve 2045 öngörüsü

IDF verilerine göre dünyada diyabetli birey sayısının 2045 yılında 783 milyona ulaşacağı öngörülmektedir. Prof. Dr. Mustafa Cesur, Türkiye için ise 2045 öngörüsünün 13,4 milyon diyabetli olduğunu ve ülkemizin diyabet sıklığı bakımından dünyada 10. sırada yer alacağının tahmin edildiğini belirtti. Ayrıca, 14 Kasım Diyabet Gününün bu yıl IDF ve WHO tarafından temasının İş yerinde diyabet olarak belirlendiğini hatırlattı.

Cesur, güncel duruma ilişkin olarak 2024 verilerine göre 20-79 yaş arası erişkinlerde Türkiye'nin diyabet sayısı ve görülme sıklığı bakımından Avrupa'da ilk sırada bulunduğunu vurguladı.

Obezite ve tip 2 diyabet

Prof. Dr. Cesur, diyabetin insülin salgılanması ve etkisinde bozulma ile seyreden, karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasını etkileyen kronik bir hastalık olduğunu açıkladı. Kilolu ve obez bireylerde diyabet görülme olasılığının arttığını, ülkemizde obezite sıklığı bakımından Türkiye'nin Avrupa'da ilk sırada olduğunu belirtti.

Tip 1 ve Tip 2 diyabet ayrımına değinen Cesur, Tip 1 diyabetin mutlak insülin gerektiren form olduğunu ve daha çok gençleri etkilediğini söyledi. Diyabetli bireylerin yaklaşık yüzde 90'ını oluşturan Tip 2 diyabette insülin başlangıç tedavisi olarak öncelikli olmayabileceğini, ancak ihtiyaç halinde kullanılabileceğini kaydetti. En önemlisi olarak Tip 2 diyabetin büyük ölçüde önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekti ve özellikle obez bireylerde yaklaşık yüzde 10 civarında kilo kaybının diyabetin önlenmesinde önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Taramalar ve önleme önerileri

Prediyabete dikkat çekerek erken müdahalenin önemine işaret eden Prof. Dr. Cesur, prediyabetik bireylerin uygun önlem alınmazsa diyabete dönüşme olasılığının yüksek olduğunu söyledi. Bu nedenle, vücut ağırlığı ne olursa olsun 35 yaşından itibaren 3 yılda bir, tercihen açlık plazma glukozu ile diyabet taraması yapılması gerektiğini önerdi.

Cesur, diyabet farkındalığının yetersiz olmasının tedavinin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu belirtti. Diyabetin erken tanısı ve uygun tedavisiyle komplikasyonların önlenebileceğini, toplumun, basının ve kamuoyunun bu mücadelede birlikte hareket etmesinin toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

ENDOKRONOLOJİ VE METEBOLİZMA HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. MUSTAFA CESUR

ENDOKRONOLOJİ VE METEBOLİZMA HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. MUSTAFA CESUR

İLGİLİ HABERLER

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahverengi Kokarca Marmara'ya Ulaştı: Bursa ve Yalova’da Tarım Alarmı
2
Muğla Büyükşehir 13 İlçede Ücretsiz Diyabet ve Tansiyon Taraması (14-21 Kasım 2025)
3
Fatih’te Şehremini’de Evinde Silahla Ölü Bulunan Kişi
4
TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler
5
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
6
3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te
7
Denizli'de Emsan eski fabrika yerleşkesinde yangın: 6 işyeri zarar gördü

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları