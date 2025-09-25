Uzmandan Uyarı: Doğadan Toplanan Mantarlar Ölümcül Zehirlenmeye Yol Açabilir

Prof. Dr. Özgür Enginyurt, Ordu'da doğadan toplanan mantarların ölümcül zehirlenme riski taşıdığını, belirtiler ve acil başvuru uyarısı yaptığını söyledi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 13:31
Ordu Üniversitesi'nden kritik açıklama

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, sonbaharda yağışlarla birlikte doğada üreyen mantarların tüketiminin arttığını belirterek, bilinçsizce toplanan mantarların ölümcül sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı.

Enginyurt, Ordu ve çevre illerden mantar zehirlenmesi vakalarının gelmeye başladığını ifade ederek, doğadan toplanan mantarların bir sepete konulması halinde zehirli mantarların kolaylıkla karışabileceğini ve bunun bir kişinin değil tüm ailenin zehirlenmesine yol açabileceğini vurguladı.

Bu mantarların toksik oranı yüksektir. Enginyurt, tencerede pişirilen yemek içinde bir tane bile zehirli mantar bulunmasının tüm ailenin zehirlenmesi için yeterli olabileceğini belirtti.

Belirtiler ve acil müdahale çağrısı

Enginyurt, mantar zehirlenmesinin belirtileri olarak mide bulantısı, sersemlik hissi, kusma, ishal, halsizlik, kas ağrıları, görme bulanıklığı ve gelişebilecek solunum durması belirtilerini sıraladı. Mantar zehirlenmelerinin ölümle sonuçlanabileceğini söyledi.

Eğer zehirli mantar tüketimi sonrası bu belirtiler başlarsa mutlaka hastanelerin acillerine başvurulması gerektiğini belirten Enginyurt, Türkiye'de Zehir Danışma Kurulu vardır ve 24 saat açıktır ifadesini kullandı. Ayrıca mantarın antidotu (panzehir) hastane acillerimizde mevcuttur uyarısında bulundu.

Enginyurt, tedaviye zamanında başlanmazsa solunumun durması, cihazlara bağlanma ve sonrasında ölümle sonuçlanan vakaların görülebileceğini kaydetti.

Vatandaşa öneriler

Prof. Dr. Enginyurt vatandaşlardan kültür mantarı tüketmelerini ve doğadan toplanan mantarlar konusunda son derece dikkatli olmalarını istedi. Mantar tanımlama konusunda bitki bilimcilerin dahi zaman zaman yanılabildiğini hatırlatarak, bilinçsiz tüketimden kaçınma çağrısı yaptı.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, AA muhabirine, sonbaharda yağışların artmasıyla doğada üremeye başlayan mantarların tüketiminin son dönemde oldukça arttığına dikkati çekti.

