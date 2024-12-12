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Uzmanlar: AB'nin Türkiye ile İşbirliği, Suriye'nin İstikrarı İçin Kritik

Avrupalı uzmanlar, Türkiye'nin AB ile işbirliğinin Suriye'deki istikrar için hayati öneme sahip olduğunu belirtiyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 11:38
Uzmanlar: AB'nin Türkiye ile İşbirliği, Suriye'nin İstikrarı İçin Kritik

AB ve Türkiye'nin Suriye'nin Geleceği Üzerindeki Rolü

Avrupalı uzmanlar, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'deki gelişmeler ışığında aktif bir siyaset izlemesi ve hem Orta Doğu hem Avrupa'yı etkileyebilecek riskleri bertaraf etmek için Türkiye ile işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Velina Tchakarova'nın Değerlendirmeleri

Viyana merkezli jeopolitik strateji uzmanı Velina Tchakarova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesine dikkat çekerek, "Bu görüşme, Orta Doğu'nun jeopolitik manzarasında kritik bir dönüm noktasını vurguladı," dedi.

Tchakarova, iki liderin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve azınlıkların korunması konusundaki ortak anlayışını belirterek, AB'nin gelişen krize yanıtının iletişimden öteye geçerek sahadaki söylemi aktif olarak şekillendirmesi gerektiğini savundu. AB'nin Baas rejiminin çöküşü sonrası yeni dönemde Türkiye ile etkileşime geçmesinin önemine değinen Tchakarova, aksi halde olası senaryoların hem AB hem Türkiye için risk taşıyacağını ifade etti.

Bölgedeki Güç Dengeleri ve Jeopolitik Riskler

Tchakarova, Suriyelilerin kendi topraklarına dönmesi için gerekli koşulları sağlayacak devlet kurumlarının istikrara kavuşturulmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, bölgedeki güç dengelerinin hızla değiştiğine dikkat çekerek, "İsrail'in Suriye'deki askeri eylemleri, özellikle Golan Tepeleri üzerindeki toprak anlaşmazlıkları jeopolitik riskleri daha da artırıyor," şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

"AB bir kez daha pasif bir gözlemci konumuna düşme riskiyle karşı karşıya," diyen Tchakarova, Von der Leyen ve Erdoğan'ın önümüzdeki hafta bir araya geleceğini belirterek, AB'nin ideolojik söylemin ötesine geçmesi gerektiğini ifade etti. Bu durumun, bölgenin istikrara kavuşturulması için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Suriye'nin Geleceği Üzerine Görüşler

Floransa merkezli Avrupa Üniversitesi Enstitüsü Orta Doğu Uzmanı Donato Di Bartolomeo ise, "Esed rejimi tarafından ezilen birçok Suriyeli Heyet Tahrir Şam'da umut görüyor. Ebu Muhammed El-Culani'nin yönetimi, tüm Suriye için olası bir gelecek senaryosunun örneği olarak değerlendirilmelidir," dedi.

Di Bartolomeo, Suriye'nin geleceğinin Suriyelilerin elinde olması gerektiğini belirterek, sivillere yönelik baskı ve şiddet içermeyen bir geçiş süreci umduğunu ifade etti. Ayrıca, von der Leyen'in Türkiye ziyareti ile AB'nin bu konudaki öneminin bir kez daha ortaya konduğunu kaydetti.

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